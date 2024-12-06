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台灣史上第一位歸化球員「護國神Q」戴維斯，過去曾代表中華男籃出賽大大小小賽事，戰功彪炳。但如今他因為個人場下事件以及在職籃的尷尬身分定位而無球可打。昨（6）日41歲的戴維斯高等法院刑事庭出庭，接受媒體訪問時，他表示自己還想打籃球、也需要打籃球，盼能得到重回球場的機會。「我還想再打籃球嗎？百分之百想，我確實想再回歸球場。」戴維斯昨日在高院前受訪時如此說道。近年他因為場外「家暴案」影響形象，這也導致他在市場上乏人問津。上一季他因為禁賽只在P.LEAGUE+新北國王隊出賽5場，場均7.2分6.4籃板，兩分球命中率73.68%，可以提供每場約23分鐘左右的禁區替補角色，仍是可用之兵。目前他已經和國王隊沒有合約了，可以自由接觸其他球隊。對於場外事件，戴維斯有自己的一套解釋，他在個人社群網上提供影片和照片，辯稱自己當時對前妻做得暴力行為非故意，這方面仍有待法律去做出定奪。不過戴維斯認為，他至今沒有工作和他在台灣籃壇尷尬的身分也有關係。從職籃成立以來，關於戴維斯到底是本土球員、還是洋將、或是要另立為歸化球員就爭執不休，目前TPBL有自己的一套歸化球員規則，以福爾摩沙夢想家的高柏鎧（Brandon Gilbeck）為例，後者取得歸化球員資格後，仍必須在同隊待滿3年，才能被視為本土球員；至於PLG，目前僅有專屬於戴維斯的「特例」，阿提諾則被視為洋將。戴維斯認為，球團老闆之間各自的考量和戰力博弈是使自己不能打球的主因，同時也重提自己當年的犧牲，「10年前我（選擇成為歸化球員）做出了巨大的犧牲，放棄了我的美國公民身份。」他說，如今職籃成立了，自己卻因為這些規則上的問題而煤球可打，為此感到「非常悲傷和不幸」。回到一開始的問題，「我希望我們能夠解決這個問題，但是回答你的問題，是的，我仍然想打球，我需要上場打球。我仍然需要賺錢來照顧我的家人，我不能回去美國，因為我沒有護照。」戴維斯在於2013年以《中華民國國籍法》的特殊功勳事由成功歸化中華民國國籍，由於當時法令需要，他放棄了美國國籍，他目前只有中華民國國籍，返美也必須使用旅遊簽證，無法久待。之後在2021年，阿提諾同樣以殊勳方式申請歸化，但此時他確定在在不需放棄原有國籍情況下歸化中華民國國籍。2021年10月5日，中華民國籃球協會表示將讓阿提諾遵循戴維斯模式以殊勳方式申請歸化。 11月3日，阿提諾確定在不需放棄原有國籍情況下歸化中華民國國籍，成為中華男籃第二位依循戴維斯模式加入的歸化球員。