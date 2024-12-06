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俗稱「喪屍煙彈」的毒品「依托咪酯」爆炸性成長，台中市光是8月5日到11月底，就查獲300多件。市議員要求市府重視新興毒品危害青少年的嚴重性，市警局表示除了將駕合併進酒駕任務，另已購置1500盒檢驗劑加強稽查，教育局也透露，第一波下訂的990快篩試劑，預計1月10日送達，屆時將分給6個校外分會。台中市議員黃守達、王立任、謝志忠、張玉嬿今（6）日針對指出俗稱「喪屍煙彈」的「依托咪酯」成嚴重危害進行質詢，據食藥署統計，今年1到10月「依托咪酯」總檢出數2905件，比去年的22件增加132倍，非常驚人，且已造成多起車禍死亡事故，黃守達指出，依托咪酯本身是中樞神經的鎮定劑，施用後會使人無法思考，甚至無法控制身體宛如喪屍，經常被添加於電子煙的煙油，甚至偽裝成一般的電子煙彈，導致青少年未充分認知下誤用，目前台中市破獲依托咪酯的狀況如何？警察局長李文章回應，依托咪酯8月5日被列為三級毒品，11月27日提升為第二級毒品。台中市從8月5日到11月30日，查獲犯嫌304人。毒駕整合在酒駕勤務內，依照毒駕特徵另有檢驗包、也進行依托咪酯的相關訓練，近日已經購置1500盒檢驗劑，以便全面加強稽查。台中市警局補充指出，目前的依托咪酯毒品案件，嫌疑人以18至39歲年齡層最多。教育局長蔣偉民回應，教育局已經製作相關圖卡進行宣導，並下訂快篩試劑，預計1月10日送來第一波990劑，將分給6個校外分會。此外，執行春暉專案時，會對學生進行尿液篩檢。台中市長盧秀燕指出，毒品造成嚴重治安問題，甚至家庭破碎，警察局及教育局均有因應之道，市府對新興毒品高度重視，且有所準備防範，讓更多孩子免於毒品的危害。