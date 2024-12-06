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台灣頂尖區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心偵查員謝姓男友，因遭檢控洩密，遭台中地檢署帶走開完庭北返途中，在高速公路遭遇車禍，陳梅慧傷重身亡，外界多認為死因不單純，甚至傳出行車記錄器不明原因消失，國道警方今（6）日出面澄清，「無行車影像一事均為謠傳」，相關影像證據已交由新竹地檢署偵辦，竹檢也呼籲各界應尊重司法調查程序，避免影響案件事實釐清。4日凌晨3時許，陳梅慧與謝姓男友與一名黃姓男子，共同搭乘多元計程車，從台中北返行經國一新竹段77.7公里處時，發生6車連環車禍，該車突然遭到後方37歲徐姓男子高速撞擊，坐在後座的陳梅慧被夾在車上，不僅大腿骨折，救出當下已經失去生命跡象，送醫後傷重不治；肇事的徐男疑似恍神、未注意前方車況，在沒有減速狀況下直接撞上陳梅慧的座車，不過，車禍半小時前，距事故路段約800公尺處，涉入威震集團前董座吳明達擊案的屏東角頭、前四海幫大哥郝廣民也發生車禍，郝廣民本人雙腿全斷、其司機當場死亡，引發聯想。再加上陳女身份特殊，曾協助刑事局查扣多起虛擬貨幣不法案，刑事局今年4月成立「虛擬貨幣查扣專案小組」，鎖定凍結詐團虛擬貨幣保險箱錢包，至11月底已凍結90多億元，網路充斥各種陰謀論，不少網友認定死因不單純，更有人聲稱陳女車禍事故無行車影像是「被消失」。對此，國道警方強調，消息均為謠傳，本大隊恪遵偵查不公開原則，行車影像及CCTV影像等相關資料均已交由新竹地檢署偵辦中。