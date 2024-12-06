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高鐵左營站今（6）日中午12點19分發生一起落軌意外，一名女性旅客不知何故高鐵列車準備進站時，忽然從第3月抬掉落軌道區，雖然高鐵駕駛緊急停車，但仍撞上該名女子，救護人員獲報趕抵現場，協助女子脫困，不過該女子已明顯死亡，目前全案正在調查中，高鐵列車也因此延誤。警方表示，今天中午接獲高鐵左營站通報，第三月臺9車處有民眾落軌，當時高鐵625次進站時，駕駛回報有撞擊異物情形，目擊者表示疑似有民眾落軌，經確認為女性，救護人員在軌道間搜索，發現一名女子並全力協助脫困，女子被救出時已明顯死亡。台灣高鐵表示，今日中午12時19分625車次即將抵達左營站時，站務員發現月台有旅客落軌，立即按壓月台緊急停車按鈕（ESB），列車緊急停車，車站同步通報警消及醫護人員全力救援。警方正在釐清落軌原因。高鐵公司於第一時間成立應變中心，並配合鐵路警察調查及相關作為。此事件並未影響高鐵營運，各班次均依時刻表正常發車。