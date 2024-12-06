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長期協助警方調查藝人黃子佼牽涉的「創意私房」偷拍案不法金流，以及88會館郭哲敏等重大案件的區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，她因被控洩密赴台中地檢署偵訊約談，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中，竟在高速公路發生離奇車禍，遭6車追撞，陳梅慧傷重不治。消息曝光後，在網路上爆出陰謀論，質疑這起車禍不單純。對此，資深媒體人陳鳳馨表示，她看到新聞後當下就覺得心裡毛毛的，並提出3疑點。陳鳳馨今（6）日在節目《大新聞大爆卦》指出，第一時間她看到刑事警察局出來證實陳梅慧幫助刑事局調查很多虛擬貨幣以及網路犯罪有關的案子，又看到車禍發生時間是凌晨3點，當下她就覺得心裡毛毛的，凌晨3點是國道車流量最少的時間，「6輛車的連環車禍，會在凌晨3點出現，光這一件事就讓我起雞皮疙瘩。」陳鳳馨續指，她會注意到這個新聞，是因為刑事警察局證實陳梅慧確實協助破過許多重要的案子，包括創意私房、88會館等案，「我一想這不得了，現在只要牽涉到加密貨幣的案件，可能跟詐騙集團有關的案件，錢都超級多，那都是大錢，而能夠破解的人才不多，所以我當下的反應是，這件事如果不查清楚的話，光是這個懷疑，以後有人想再去幫刑事局辦案，恐怕都很困難」，能夠破解冷錢包，這個圈子人不多，「你想其他人還想去幫警方辦案嗎？」陳鳳馨說，除了凌晨3點6輛車追撞車禍這個疑點外，很重要的是，是因為陳梅慧的男友在刑事警察局的科技犯罪防制中心擔任偵查員，被檢舉將資料洩密給陳梅慧，說涉及洩密，「那我的疑問就很大了，這個檢舉案為什麼會沉案？如果按照刑事警察局說法，陳梅慧確實是在幫他們的話，這個案子光檢舉當下刑事局就應該去跟台中地檢署說『她是協助我們辦案的人』，結果案子不但沉案，台中地方法院還核准搜索票。」陳鳳馨指出，這個過程中就形成重大破口，就是陳梅慧和男友搭車返回台北的這一段路，形成了可安排的空間。陳鳳馨說，雖然可能是巧合，但若說是買兇殺人，那也太符合買兇的處理模式，「就是我清楚知道你坐在哪個位置，然後我只針對你的位置。」陳鳳馨表示，最後一個疑問，刑事局局長卻說這件事毫無疑點，不需要調查，「你怎麼會覺得沒有疑點呢？你的偵查員被人家檢舉，協助你辦案的人在檢舉案枉死，你為什麼覺得沒有疑點不需要調查？」