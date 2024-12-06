嘉義市政府衛生局辦理「全嘉都是作家」，《嘉書》自傳書電子檔於官網供市民下載體驗，歡迎所有「嘉」人共同立傳、共同打造專屬嘉義市的記憶森林。今(113)年度吸引近550人次參與各項系列活動，包含自傳書引導課程、種子講師培訓、暑期體驗工作坊及成果發表，其中更培訓19位種子講師，平均年齡為63歲，充分發揮勇壯精神。
《嘉書》作為今年活動的亮點，從《從前從前》自傳書中精選出50道自傳書問題，這些問題觸發了參與者內心深處的記憶，勾起了他們對家鄉的深厚情感。不僅如此，《嘉書》也作為全國首創的自傳書，成為市民共同回憶的縮影，凝聚每個人的獨特故事。日前於實驗木場舉辦年度成果展中，展出18本精選《嘉書》自傳書作品，並安排種子講師們擔任一日導覽員，引導現場參觀民眾走進每位作者生命故事，傳遞「寫自傳書」的價值與意義。
參與活動的學員分享到「雖然我們來自不同的地方，有著不同的成長環境和工作經驗，但我們都有一個共同的願望─完成一本屬於自己的人生自傳書。」、「還在人生中找尋方向的我，看到長輩們退休後的精彩人生，對他們的明確目標非常羨慕。透過活動，我明白了自己需要再努力，也要學會肯定自己。」、「以智慧為舵、堅韌為帆、善良為槳、自我為燈塔，航向廣闊的第三人生。」展現了不同階段生命的反思與重拾方向的力量，對勇壯老化的精神也更具體。
嘉市衛生局廖育瑋局長表示，每一位勇壯世代都有獨一無二的生命故事，如同市長黃敏惠在《嘉書》序言中提到:「有形的建設，用眼睛看得到、有手觸摸得到，無形的智慧，就努力寫下來吧！」，期待透過公開《嘉書》自傳書電子檔，將「全嘉都是作家」願景傳遞到全台灣乃至全世界，持續影響更多勇壯族群，為自己立傳也為家族立傳，展現嘉義人、嘉義市、嘉義精神！
本年度活動的點滴被精心記錄成活動紀錄片，捕捉了參與者從學習到蛻變的過程，他們透過課程重拾記憶，與他人分享智慧；而種子講師更從學習者轉變為傳授者，展現了對自傳書寫的深厚情感和對未來的期待，這部紀錄片完整呈現了活動的深遠影響，讓更多人了解「全嘉都是作家」的意義。
目前，《嘉書》電子檔已開放下載，嘉義市政府衛生局邀請所有市民至官網書表下載區開始書寫自己的嘉義故事，一同攜手記錄生命點滴，成為城市記憶的見證者，為嘉義的歷史添上屬於自己的一筆！
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參與活動的學員分享到「雖然我們來自不同的地方，有著不同的成長環境和工作經驗，但我們都有一個共同的願望─完成一本屬於自己的人生自傳書。」、「還在人生中找尋方向的我，看到長輩們退休後的精彩人生，對他們的明確目標非常羨慕。透過活動，我明白了自己需要再努力，也要學會肯定自己。」、「以智慧為舵、堅韌為帆、善良為槳、自我為燈塔，航向廣闊的第三人生。」展現了不同階段生命的反思與重拾方向的力量，對勇壯老化的精神也更具體。
嘉市衛生局廖育瑋局長表示，每一位勇壯世代都有獨一無二的生命故事，如同市長黃敏惠在《嘉書》序言中提到:「有形的建設，用眼睛看得到、有手觸摸得到，無形的智慧，就努力寫下來吧！」，期待透過公開《嘉書》自傳書電子檔，將「全嘉都是作家」願景傳遞到全台灣乃至全世界，持續影響更多勇壯族群，為自己立傳也為家族立傳，展現嘉義人、嘉義市、嘉義精神！
本年度活動的點滴被精心記錄成活動紀錄片，捕捉了參與者從學習到蛻變的過程，他們透過課程重拾記憶，與他人分享智慧；而種子講師更從學習者轉變為傳授者，展現了對自傳書寫的深厚情感和對未來的期待，這部紀錄片完整呈現了活動的深遠影響，讓更多人了解「全嘉都是作家」的意義。
目前，《嘉書》電子檔已開放下載，嘉義市政府衛生局邀請所有市民至官網書表下載區開始書寫自己的嘉義故事，一同攜手記錄生命點滴，成為城市記憶的見證者，為嘉義的歷史添上屬於自己的一筆！