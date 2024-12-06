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為了歡慶台灣師大特殊教育中心成立50週年，今（6）日特別舉辦慶祝活動，邀請歷屆主任現場共同切下蛋糕，更分享特教中心的祕辛，是來自前總統蔣經國的一封書信，才得以成立。同時在會中展現今（2024）年試辦的「心智障礙者中學後轉銜方案」特教創新成果，讓心智障礙者能透過旁聽大學課程，參與校園與社區活動，提升多元學習，轉銜到職業重建中心。台灣師大特殊教育中心於1974成立，至今已有50週年，今日盛大舉辦慶祝活動，台師大校長吳正己、歷屆特教中心主任、教育部及國教署代表、臺北市及新北市教育局代表、各大學特教系及特教中心主任和各方貴賓齊聚一堂，共同透過影片回顧中心發展歷程及近10年創新執行成果。台灣師大特教中心談及成立契機，是因為當時擔任行政院長的前總統蔣經國，其所寫的一封書信，促使教育部加速發展特殊教育，也讓特殊教育中心在此背景下誕生。台師大特教中心成立後第一件重大任務，就是進行全國第一次特殊兒童普查，國內特殊教育和身障福利機構數量逐年拓展，以提供身障者更多服務與協助；當時也開始特殊兒童的相關研究，並辦理特殊教育教師專業研習班。多年來也積極在推動特殊教育相關法案和身障權益法規的立法和修法，於特殊教育發展史上，也有重要里程碑。近年來，台師大特教中心關注議題包含包括大專校院特殊教育學生的生涯輔導與就業轉銜、大學社會責任之偏鄉教育，同時也針對智障生讀大學的爭議性議題，連續做了三年研究後，發表關鍵報告，並開辦招收高中畢業之智障生到大學，以增強社區生活及就業準備的課程為主的「特殊教育創新方案」。試辦至今近一年，獲得許多好評與迴響。台師大特教中心在慶祝會中，也宣布攜手台北富邦集團展開「羽翼計畫」，由台北富邦銀行執行副總經理吳薏菱、台師大特教中心主任胡心慈代表雙方簽約，該計畫將為本校身障生提供免費培訓課程，完成課程及通過考試後，有機會任實習行員，助力學生職場技能的提升，開啟未來的就業機會。此外，台師大特教中心表示，未來將加強和史丹佛大學合作，此次邀請史丹佛大學精神醫學與行為科學學系副教授Lawrence Fung，以「以優勢本位模式提昇神經多樣性特質者在職場的專業潛能」為題演講，分享其在自閉症、ADHD等領域的臨床專業知識合作。