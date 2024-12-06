開門即見吉隆坡雙子星 最後一片房地產黃金寶地
在馬來西亞吉隆坡，雙子星大樓（Petronas Twin Towers）作為城市的標誌性地標，吸引了全球遊客，也反映了吉隆坡繁榮的象徵。吉隆坡是馬來西亞的首都和經濟中心，地處東南亞，位置優越，是連接亞洲主要城市的重要樞紐。雙子星位於吉隆坡市中心的核心區域「吉隆坡城中城（KLCC）」，擁有完善的交通系統，包括單軌列車(Monorail)、輕快鐵（LRT）、地鐵（MRT）以及主要高速公路，便於連接機場、郊區及其他地區。由於地理位置優勢，雙子星周邊的不動產價值非常高。該區域土地價格和租金水平均處於全馬前列，擁有雙子星周邊的不動產是資本配置，同時也象徵經濟實力。這裡集中了國際企業總部、高端住宅、購物中心和五星級酒店，是商業和生活的重點區域。
雙子星見證了吉隆坡的快速發展，周圍都是名流和世家的居住地。然而，就在雙子星正對面，仍有一片未被開發的土地，是目前最靠近雙子星的房地產黃金地段。這片土地的擁有者，是馬來西亞著名房地產集團TA Global Berhad的創辦人丹斯里羅思義（Tan Sri Dato’ Sri Dr. Tony Tan Chee Koun）。
一片珍藏四十年的土地 見證吉隆坡的變遷
這片土地已有30至40年的歷史。在其他地段被迅速開發、高樓林立時，丹斯里羅思義選擇保留這片土地。他認為，這不僅是一片土地，更是一個見證吉隆坡從小城市成長為國際都市的重要象徵。
丹斯里希望這片土地不僅僅是用於商業或居住，更是一個具有歷史與傳承意義的場所。他決定在此開發格拉豪斯（Clouthaus），一個具備現代化功能的建築項目，同時也能延續吉隆坡城市故事和家族傳承。他期望未來的住戶能將這份價值傳承下去，並在此感受吉隆坡雙子星的壯麗景觀與城市發展。
格拉豪斯由TA Global Berhad開發，總部位於吉隆坡，專注於高端住宅、綜合商業體及豪華酒店開發。TA Global 的業務遍及全球，包括加拿大和澳洲等地。
該公司秉持「品質、創新、價值與永續發展」的理念，致力於打造高品質、環保且符合市場需求的建築項目。其代表作品包括吉隆坡的Damansara Avenue及The Mews，以卓越的設計和可持續性理念獲得市場的高度肯定。
在酒店業務方面，TA Global 的Paradox Hotel Vancouver於2024年榮獲 Tripadvisor Travelers' Choice Awards，名列加拿大奢華酒店前幾名，並跻身全球前1%的最佳酒店榜單。此外，該酒店還榮獲 Golden Owl Awards，證明其在酒店領域的領先地位。
除了格拉豪斯的住宅項目外，TA Global 計劃在土地旁興建旗下的巴拉蒂斯酒店(PARADOX)，為來自世界各地的旅客提供高品質的住宿選擇，讓更多人能在此欣賞雙子星的景色與吉隆坡的繁華。
格拉豪斯項目將於2024年12月7日與8日在台北舉辦全台首發會，由臺馬國際地產負責合作推廣。對馬來西亞房地產或海外投資感興趣的民眾，可以通過臺馬國際地產的官網或Facebook 粉絲頁了解更多資訊。聯絡電話：(02) 77461928
在馬來西亞吉隆坡，雙子星大樓（Petronas Twin Towers）作為城市的標誌性地標，吸引了全球遊客，也反映了吉隆坡繁榮的象徵。吉隆坡是馬來西亞的首都和經濟中心，地處東南亞，位置優越，是連接亞洲主要城市的重要樞紐。雙子星位於吉隆坡市中心的核心區域「吉隆坡城中城（KLCC）」，擁有完善的交通系統，包括單軌列車(Monorail)、輕快鐵（LRT）、地鐵（MRT）以及主要高速公路，便於連接機場、郊區及其他地區。由於地理位置優勢，雙子星周邊的不動產價值非常高。該區域土地價格和租金水平均處於全馬前列，擁有雙子星周邊的不動產是資本配置，同時也象徵經濟實力。這裡集中了國際企業總部、高端住宅、購物中心和五星級酒店，是商業和生活的重點區域。
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一片珍藏四十年的土地 見證吉隆坡的變遷
這片土地已有30至40年的歷史。在其他地段被迅速開發、高樓林立時，丹斯里羅思義選擇保留這片土地。他認為，這不僅是一片土地，更是一個見證吉隆坡從小城市成長為國際都市的重要象徵。
丹斯里希望這片土地不僅僅是用於商業或居住，更是一個具有歷史與傳承意義的場所。他決定在此開發格拉豪斯（Clouthaus），一個具備現代化功能的建築項目，同時也能延續吉隆坡城市故事和家族傳承。他期望未來的住戶能將這份價值傳承下去，並在此感受吉隆坡雙子星的壯麗景觀與城市發展。
格拉豪斯由TA Global Berhad開發，總部位於吉隆坡，專注於高端住宅、綜合商業體及豪華酒店開發。TA Global 的業務遍及全球，包括加拿大和澳洲等地。
該公司秉持「品質、創新、價值與永續發展」的理念，致力於打造高品質、環保且符合市場需求的建築項目。其代表作品包括吉隆坡的Damansara Avenue及The Mews，以卓越的設計和可持續性理念獲得市場的高度肯定。
在酒店業務方面，TA Global 的Paradox Hotel Vancouver於2024年榮獲 Tripadvisor Travelers' Choice Awards，名列加拿大奢華酒店前幾名，並跻身全球前1%的最佳酒店榜單。此外，該酒店還榮獲 Golden Owl Awards，證明其在酒店領域的領先地位。
除了格拉豪斯的住宅項目外，TA Global 計劃在土地旁興建旗下的巴拉蒂斯酒店(PARADOX)，為來自世界各地的旅客提供高品質的住宿選擇，讓更多人能在此欣賞雙子星的景色與吉隆坡的繁華。
格拉豪斯項目將於2024年12月7日與8日在台北舉辦全台首發會，由臺馬國際地產負責合作推廣。對馬來西亞房地產或海外投資感興趣的民眾，可以通過臺馬國際地產的官網或Facebook 粉絲頁了解更多資訊。聯絡電話：(02) 77461928