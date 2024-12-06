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「肉鬆」替稀飯、蛋餅、三明治添加了靈魂，然而「肉鬆餅」卻在網路上掀起正反兩派討論，許多人認為肉鬆餅口感較乾不討喜，沒想到意外釣出饕客不藏私分享口袋名單，狂推這間肉鬆餅不但口感濕潤，讓人一口接著一口，除了是爆紅的年節伴手禮、團購美食，還是外國人喜歡的台灣伴手禮：「一路紅到國外去！」日前有網友分享，收到好友捎來的肉鬆餅禮盒，讓他感到又驚又喜，肉鬆餅外表看似不起眼，沒想到口味令他意外狂喊「可以這麼好吃的嗎？！」貼文引起網友熱烈討論，有許多人表示難以理解肉鬆餅的美味，認為「通常都很乾」，但卻也釣出支持者護航，指出自己買了兩盒肉鬆餅，沒想到才放在桌上不到一小時馬上就被家人搶空，讓他馬上上網再多訂幾盒，更指出「這間真的從台灣紅到外國去！香港朋友一直托我代購」。事實上網友口中這間「為國爭光」的肉鬆餅店就是在台港爆紅的「胖肉鋪」，曾月狂銷超過 30 萬顆，除了在網路上爆紅，也是許多企業送禮的第一選擇，許多內行人也認同指出，「這間外皮濕潤但酥軟，略帶奶香，整體甜鹹的配搭很香濃」。據了解，胖肉鋪傳承 50 年老師傅手藝，肉鬆餅外皮以高級麵粉製成，內餡厚實，餡與皮是經過百次測試 9：1 的黃金比例，讓人每一口都能吃到誠意。除了人氣爆棚的「金好運綜合肉鬆餅禮盒」外，「奶皇流心餅禮盒」也是一大招牌，濃郁奶皇鹹蛋黃加上絲滑流沙餡料，選用歐洲進口天然奶油，搭配台灣在地食材，不用加熱就可以吃到爆餡流沙，除了是一款超越傳統港式的流心月餅，更是中秋送禮的好選擇！吃過的網友都狂讚「不用微波都有流心」、「吃一口就回不去了」、「奶皇蛋黃配上流沙餡料，美味，自用送禮都合適！」此外，今年胖肉鋪推出歷經 3 年研發的新品「鳳荔酥」，透過古法工藝製成，以特製酥鬆外皮裹上香濃胚芽，內餡選用台農 17 號金鑽鳳梨，加入台灣荔枝果乾製成，甫推出就贏得農糧署舉辦的「水果之星」烘焙伴手禮比賽，征服評審與饕客味蕾，「荔枝與鳳梨雙果餡協調又驚艷」、「內餡調味剛剛好，不會太甜」、「口感鬆軟，給家中長輩吃也很可以！」這款鳳荔酥除了荔枝味濃郁、甜而不膩外，也有「貴妃愛荔枝禮盒」可以選擇，粉色包裝搭配 Q 版的貴妃圖案超吸睛，精緻俏皮又有特色，狂吸部落客、網友爭相開團搶購，這個台灣特色禮物更被封為「春節伴手禮首選」，實際上也已是許多企業伴手禮第一選擇！