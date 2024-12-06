我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣頂尖區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，在國道發生6車追撞車禍身亡，由於生前協助檢警偵辦多起重大案件，因此被懷疑死因不單純，陳梅慧臉書最後一則公開貼文顯示，10月時就有不明人士冒用她身分，讓她公開發文，連喊3次「我沒有換帳號，我沒有換帳號，我沒有換帳號」。4日凌晨3時許，陳梅慧與與刑事局科偵中心偵查員謝姓男友，因遭檢控洩密，遭台中地檢署帶走開完庭北返途中，兩人與一名黃姓男子，共同搭乘多元計程車，從台中北返行經國一新竹段77.7公里處時，發生6車連環車禍，該車突然遭到後方37歲徐姓男子高速撞擊，坐在後座的陳梅慧被夾在車上，不僅大腿骨折，救出當下已經失去生命跡象，送醫後傷重不治。陳梅慧臉書最後一則公開貼文在今年10月發布，內容指出有不明人士冒用她身分開設新帳號，還針對她的FB好友進行添加，為此她發文提醒好友多留意，若發現不明類似帳號可以直接檢舉。她只是因為工作忙碌很少PO文，但實際上並沒有更換新帳號，還連喊3次「我沒有換帳號，我沒有換帳號，我沒有換帳號」，讓臉書好友留言詢問「妳得罪了詐騙集團？」陳梅慧逝世消息一出，大批網友湧入陳梅慧臉書留言哀悼「沒想到上次閒聊竟然是我們最後一次碰面，真的很令人不捨」、「震驚、難過，希望妳一路好走」、「去年向您請教很多問題，很謝謝您傾囊相授，請好好休息吧」、「謝謝妳一直以來的付出與貢獻」等語。目前網路已掀起一波「死因不單純」的陰謀論，最高檢察署已蒐集相關資料分案，並於今天早上請新竹地檢署指派成立專案小組，詳查車禍原因。至於有人聲稱陳女車禍事故無行車影像是「被消失」。對此，國道警方強調，消息均為謠傳，本大隊恪遵偵查不公開原則，行車影像及CCTV影像等相關資料均已交由新竹地檢署偵辦中。