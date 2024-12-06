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立法院再爆衝突！今（6）日上午院會討論事項，國民黨要變更議程，欲拚《選罷法》三讀，為此藍綠爆發嚴重肢體衝突，過程中有綠委圖從後門竄出強占主席台，杯葛議事無法順利進行，事後國民黨立委黨團總召傅崐萁怒噴議事人員「叫你關後門又不關，不知道保護議長嗎？」並與民進黨團幹事長吳思瑤互嗆，立法院長韓國瑜緩頰無效，無奈表情全都錄。國民黨今日欲變更議程拚《選罷法》三讀，對此綠委早有警覺，從議場後門竄出強占主席台，杯葛議事無法順利進行，事後傅崐萁在外怒噴議事人員「搞什麼東西，叫你關後門又不關，不知道保護議長嗎？民進黨偷偷摸摸進來、見不得人，當小偷，只有民進黨會幹這種事情。」而吳思瑤也在旁不甘示弱反嗆「是誰在惡搞啊，就是你們在惡搞！」而韓國瑜夾在中間欲安撫傅崐萁未果，來回踱步，對傅崐萁沒輒。而整段過程都被民進黨錄下上傳社群媒體，狠酸原來國民黨真正的立法院領袖是傅崐萁，在院長韓國瑜面前痛罵議事人員、霸凌公務人員，「韓國瑜就像傅崐萁的小弟，吭都不敢吭一聲」。