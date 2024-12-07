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▲世界棒球12強中華隊投手張奕表現亮眼。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

世界12強賽中華隊奪冠，熱情的球迷給陣中一些球員取了拉風又有趣的綽號，像是張奕的「勝投怪盜」就是充滿調侃和幽默的一個名字。張奕本人談及此事時，也對此有些無奈，在近期上節目時直說「我不是故意的」，畢竟調度和場上局勢也非他自己可控制的事。張奕在WBSC世界12強賽史上拿到過5勝，而且沒有丟分。上屆12強張奕是中華隊王牌，先發連勝委內瑞拉和韓國，收下2勝，本屆定位中繼，預賽首戰對韓國登板0.2局無失分，收下勝投；對澳洲投2局無失分拿下第2勝；冠軍戰對日本投3局無失分，單屆豪取3勝，連兩屆參賽奪下5場勝投，為歷屆12強「勝投王」，合計主投21又2/3局，只被敲12支安打，送出19次三振無失分，防禦率仍是0。今年他的整年狀況其實一般，但一到12強賽就爆發，讓外界也對此感到好奇，也有球迷封他為「勝投怪盜」，對於他在並非先發的情況下屢屢拿勝投的情況下感驚奇。張奕本人也有耳聞「勝投怪盜」稱號，也明白其中的意思，被問到是否喜歡球迷這樣叫他，他大方地笑說：「球迷喜歡那就喜歡啊！」但也強調自己不是故意的，「不是故意的、也不是有意的，這不是我能控制的（拿勝投），不小心就這樣了。」這一屆中華隊吸取近年大聯盟球隊的調度經驗，盡量避免投手面對打者第二或第三輪，先發投手通常不會投超過4局，導致主要擔任第一任中繼的張奕有更高的機會拿下勝投，他本人有些不好意思，也直言自己不是故意要搶勝投的啦。張奕勝投怪盜1994年2月26日富邦悍將福岡第一高等學校日本經濟大學歐力士猛牛（2017年－2022年）埼玉西武獅（2023年）富邦悍將（2024年－）