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▲台中市議員林德宇（左）希望盧秀燕以「台灣台中隊長」的名義出訪日本。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.06）

台灣職棒獲12強冠軍後，中日友好再度被熱議。台中市長盧秀燕今天被質詢下週與日本宮崎縣知事河野俊嗣簽訂友好協定時，將用哪種頭銜，透露今年去了新加坡和美國，至於出訪日本「明年在計畫之中」，但敲定細節前不會任意公布。市議員林德宇強調「他們稱呼我們為台灣，而且很自然的使用中華民國青天白日紅的國旗」，希望她以「台灣台中隊長」的身份力促台日友好，不要有其他顧慮。民進黨市議員林德宇今（6）日質詢時，詢問台中市12日將與宮崎縣簽署友好協定，將用「台灣台中」、「中華台中」、「中國台中」哪一個頭銜？副市長黃國榮答詢時表示「這是報行政院核定」、「實際的交流比較重要」。林德宇接著要市長盧秀燕加油，下星期宮崎縣知事河野俊嗣親自到台中，12日將和她簽訂兩個城市的友好協定，為何盧秀燕沒有出訪日本的計畫？日本、美國都是很重要的友邦，去年盧秀燕出訪美國，希望盡快補足日本這塊拼圖。盧秀燕表示，自己上任未久就遇到疫情，出訪預算越砍越少，疫後慢慢恢復，「今年去了新加坡、美國，大概就沒錢了，要再出訪必須等明年」、「包括日本都在計畫當中」。由於市長出訪必須上級核定、和受訪者確認，因此在成行前不會公布日程和目的地。林德宇再問，盧秀燕會不會想去日本？她答「只要有這些姐妹或友好城市，我都會希望出訪」。林德宇希望盧秀燕以「台灣台中隊」的名義出訪日本，他強調台灣在日本人眼中不是中華民國，「他們稱呼我們為台灣，而且很自然的使用中華民國青天白日紅的國旗」，希望盧秀燕帶著台灣台中隊走出去，參訪國家不要因為有其他的顧慮，而不到日本。