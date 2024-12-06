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為爭取解除印尼對iPhone 16的禁售令，蘋果承諾將投資金額增至10億美元（約325億新台幣），遠超過原先的1億美元（約 32.5億新台幣）計畫。印尼投資部長羅桑（Rosan Roeslani）在國會透露，這筆投資將作為「第一階段」的支出，並預計在一周內收到蘋果的書面承諾。羅桑表示：「我們希望看到公平。你在這裡得到好處，就應該在這裡投資並創造就業。」他還強調印尼的目標是獲得比越南更具吸引力的投資條件。目前蘋果在越南已投入約150億美元（約4875億新台幣）建造工廠。印尼政府認為，蘋果在印尼的投資必須更大。印尼政府長期以來對外國企業採取強硬的投資政策，不僅要求高額投入，還注重保護當地產業。例如：曾要求TikTok將購物功能拆分出社群平台，保護本地零售業，並禁止鎳等原料出口，以促進國內加工和電池工廠發展。印尼對iPhone 16的禁售令源於未符合當地內容成分的要求。蘋果2023年曾承諾投資1.7兆印尼盾（約34.78億新台幣），用於支持當地開發者，但截至目前為止，仍有約1000萬美元約3.25億新台幣）未履行。蘋果此項決定反映出印尼市場的重要性。作為一個人口年輕且逐漸數位化的國家，印尼目前擁有超過3.5億支活躍手機，遠超過2.7億的人口數量，顯示出科技消費的成長潛力。