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馬來西亞近日多地受到水災影響，不少民眾因此撤離家園，暫居臨時收容中心，根據當地媒體報導，一名來自吉蘭丹州（Kelantan）的化妝品女商人在洪水中拍攝影片，身體泡在水裡，只露出頭部，向網民傳遞正能量的同時，順勢宣傳自家化妝品品牌，被網友大罵這種時候還想賺災難財。影片顯示，洪水幾乎淹到女子的嘴邊，但她依然一臉淡定、保持樂觀，跟觀眾說雖然家裡被水淹，冰箱、摩托車等物品受損，但她把這些苦難視為「上天的考驗」，並勸告其他災民不要過於悲傷，保持積極態度。在影片中，女子還特意將鏡頭轉向住家門口掛著的化妝品品牌橫幅，還說為了防止產品被偷，已經安裝監視器。網友注意到她在洪水中仍然化著妝，紛紛調侃她是「水淹不忘美麗」。但是也有網友提醒她注意健康，不要長時間泡在水中，尤其要注意水蛭的傷害。這段影片迅速在網路上引發熱議，有人讚賞她的樂觀態度，也有人批評她的行為過於戲劇化，而且在許多人連家都回不去的情況下，還想趁機宣傳自家化妝品，不免引來想發災難財的疑慮。