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▲中山美穗憑出道曲《C》一炮而紅，共發行超過20張正規專輯，曾8次奪下日本唱片大獎獎項，歌唱實力備受肯定，在日本樂壇有著舉足輕重的影響力。（圖／翻攝自微博）

▲中山美穗（左）昔日與金城武（右）合作電影《兩千年之戀》，穩居收視保證有著「戲劇女王」封號。（圖／翻攝自豆瓣電影）

▲中山美穗1995 年出演《情書》，讓她橫掃當年度各大電影獎項，其他作品《東京日和》、《再見，總有一天》、《愛歌》、《最後的情書》及《當愛沉睡時》也都祭出精湛演技，在影視方面的號召力無庸置疑。（圖／翻攝自中山美穗 IG）

日本演員、歌手中山美穗今（6）日下午傳出猝逝消息，享年54歲。中山美穗自1985年出道而紅，1995年以一齣與豐川悅司合演電影《情書》知名度大增，有著清純外型的她被媒體譽為「日本第一美女」，隨後在日本以全能之姿闖蕩，演藝事業跨足唱片、戲劇及電影，經典代表作不勝枚舉，更曾與木村拓哉、金城武等男神合作。如今昔日璀璨巨星殞落，就讓我們來一一細數這些留存在你我心中的時代記憶吧！中山美穗15 歲正式以偶像身分出道，憑出道曲《C》一炮而紅，並奪下日本唱片大獎最優秀新人獎，陸續推出《CATCH ME》、《只是想哭ただ泣きたくなるの》、《Midnight Taxi》、《Witches》等夯曲，不論是傳唱度及技術性方面，中山美穗堪稱所向披靡，共發行超過20張正規專輯，曾8次奪下日本唱片大獎獎項，歌唱實力備受肯定。1992年中山美穗與 WANDS 合唱的〈比世界上任何人（世界中の誰よりきっと）〉銷售量更超過180萬張，唱片每每發行必定掀起熱潮，另外，日本樂壇最大型跨年節目紅白歌合戰，她也自 1988 年起連續7年受邀參加，在日本樂壇有著舉足輕重的影響力。中山美穗在電影界更為出眾，1995 年出演岩井俊二執導的電影《情書》，與豐川悅司在劇中締造不少經典場面，成為眾多影迷心中的經典不敗，該片也讓中山美穗橫掃當年度各大電影獎項，其他作品《東京日和》、《再見，總有一天》、《愛歌》、《最後的情書》及《當愛沉睡時》也都祭出精湛演技。戲劇方面，中山美穗則以《偶像媽咪》、《戀愛的季節》、《信長》及《兩千年之戀》穩居收視保證，有著「戲劇女王」封號，其中與木村拓哉合拍《沉睡的森林》，也讓她奪下日劇學院賞最佳女主角獎項，由此可見其在影視方面的號召力無庸置疑。1970年3月1日～2024年12月6日，享年54歲日本女演員、歌手家庭：前夫辻仁成為小說家和音樂家，育有1子代表作歌曲：《C》、《CATCH ME》、《只是想哭ただ泣きたくなるの》、《Midnight Taxi》、《Witches》、《比世界上任何人》電影：《情書》、《東京日和》、《再見，總有一天》、《愛歌》、《最後的情書》、《當愛沉睡時》、《巴黎鞋奏曲》電視劇：《全為了你》、《沉睡的森林》、《柏拉圖式》、《戀愛的季節》、《信長》、《兩千年之戀》