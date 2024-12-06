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中華經濟研究院今（6）日發布「國人安心樂活享退調查」，結果指出，未退休族群受訪者平均實際累積存款約324萬元，距離理想安心退休差距約1024萬元。同時，調查指出愈來愈多投資人選擇ETF方式投資，其中，未退休族群以ETF投資理財佔比在2024年已攀升至55.7%，已退休族群上升到38%，又以季配型ETF最受到青睞。中華經濟研究院與富邦投信自2017年起，每年持續針對國內25歲以上不同世代民眾，針對財務收支、退休準備、理財工具、預期偏好等4大面向進行「國人安心樂活享退調查」。根據調查結果顯示，不論是已退休或是未退休國人，多數仍依賴「政府退休金」作為退休後主要收入來源，其中，已經退休族群收入來源有60%以政府退休金為主，未退休族群則是有63%來自個人儲蓄。而在退休金的理想目標跟實際累積方面，調查指出，皆顯示國人對退休財務規劃與現實存在明顯差距，已退休族群認為，相較理想退休存款1057萬元，受訪者平均實際累積的存款686萬元，差距371萬元。未退休族群則是理想退休存款1348萬元，平均實際累積存款324萬元，兩者缺口高達1024萬元。因此，隨著國人對財務規劃需求日益增加，建議應及早進行個人理財投資計畫，降低對政府退休金依賴。同時，調查也發現運用ETF進行投資理財比重持續上升，受訪者不論是否退休，運用ETF進行投資理財比例持續增長，2017年未退休族群運用ETF投資比例為1.96%，但到今年已攀升到55.6%；已退休族群則從1.44%上升到38%。從年齡層觀察ETF投資比重，調查指出，年輕族群在ETF投資比重成長最高，反映年輕人對ETF產品接受度廣，也顯示對多樣性、低成本且高流動性投資選擇偏好，加深ETF投資產品成長。此外，購買配息型ETF有86%受訪者曾購買這類投資產品，尤其季配型佔比超過50%居首，其次是月配型25%次之。