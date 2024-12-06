我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議員李中2日質詢小學生在學校被警察帶走，引起陰謀論的揣測，他和答詢的市長盧秀燕被網友炎上。李中今再度質詢時，堅持老師可以報案，但不該在無立即危險時，讓警察入校園，並透露曾有警察為了抓通緝犯，想進學校找他女兒，問「爸爸哪兒了」的離譜要求，幸好被校方拒絕。國民黨台中市議員李中2日質詢時，指有警察因校園師生衝突，到學校將小學生抓到警察局，市長盧秀燕震怒表示非常痛心「孩子事後道歉，代表已經知道錯了，老師還不放手，這是最壞的教育示範！」此番言論導致教育界炸鍋、網友湧進盧秀燕臉書批評，第二天盧秀燕公開向老師道歉，表示自己「話講得太快」。由於事件發生在3月，李中卻在9個月後質詢，引起所謂「家長陰謀論」說法，這幾天不僅網友罵翻李中的粉絲頁，他的服務處電話更是接不完。但李中仍堅持，自己在做對的事，這事件讓台灣再次有接受法治教育的機會。李中今（6）日下午再度質詢，他表示2日質詢時，一開始就講老師和學童的衝突過程，很難論斷，他要探討的是法治國家的學校和警察，應該要有法律觀念，第一分局的分局長確認警察沒有依照SOP，2天內馬上懲處，但學校讓孩子從學校被警察帶走，法治觀念確實有加強的必要。李中坦言，質詢後接到學校其他老師打來的電話，質疑當受到傷害時，老師難道沒有權利報警？他強調「老師可以報警維護權益，但應該像一般民眾去派出所報案，由警方以發通知書的形式，請家長事後帶著孩子到派出所，而不是在學校打電話，把警察叫進來校園裡面。」李中認為，這事件突顯不管警察或是老師，很多人對於維護法治精神的觀念還不是很清楚。這兩天有人告訴他，曾有一個警察想抓某個通緝犯，竟異想天開想進入校園，去問孩子「妳的爸爸在哪裡？」幸好這個學校的校長，是個腦袋清楚的教育人員。基於保護學生的立場，拒絕讓警察進入學校。李中說，學校有義務保護學生，老師在主張權利的同時，校方應該遵守基本原則，不能隨隨便便就讓警察進入學校，讓學童在沒有家長的陪伴下被警察帶走。教育局長蔣偉民表示，學校允許孩子被警方帶走，確有疏失，教育局已經做了補救措施，正在建立相關事件的SOP流程。