我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院再爆衝突！今（6）日上午院會討論事項，國民黨要變更議程，欲拚《選罷法》三讀，為此藍綠爆發嚴重肢體衝突，綠委王美惠因此濺血受傷，對此民進黨表示，國民黨於議場內高舉「賴清德挺戒嚴」、「民進黨挺戒嚴」等不實指控的手舉牌，實為混淆視聽，甚至是在誤導民眾認知，表達深切的遺憾與無法認同，呼籲國民黨停止相關造謠，並向暴力受害的委員道歉，還給台灣一個理性與非暴力的國會，讓台灣的民主能順利與安穩的繼續向前走。民進黨發言人戴瑋姍表示，國民黨今日於議場內高舉「賴清德挺戒嚴」、「民進黨挺戒嚴」等不實指控的手舉牌，實為混淆視聽，甚至是在誤導民眾認知。就在國民黨立委於議場進行造謠行為的同時，正好總統賴清德於帛琉與出訪媒體正舉行茶敘記者會，總統明確表示，「過去威權錯誤不能重蹈覆轍，民主台灣絕對不能，也絕對不會走回頭路，民主得來不易，已經成為台灣人的DNA，唯有團結才能守護國家，團結一致，守護民主，才是未來台灣要繼續走的正確方向。」戴瑋姍指出，台灣過去在國民黨威權統治下歷經長達38年的戒嚴時期，是在多少民主前輩的爭取與努力之下，才讓台灣解除戒嚴開啟民主改革的道路，如今民主早已經是台灣根深蒂固的基本價值，而今天的國民黨卻是在用過去的歷史教訓，甚至是許多威權時期遭受打壓的傷痛，作為朝野鬥爭的工具，企圖混淆視聽，以掩護他們在選罷法上要剝奪人民基本權利的真相。戴瑋姍說，不僅如此，國民黨立委甚至在過程中使用暴力，讓民進黨立委受到傷害。針對國民黨立院黨團今天的作為，民進黨表達深切的遺憾與無法認同，呼籲國民黨停止相關造謠，並向暴力受害的委員道歉，還給台灣一個理性與非暴力的國會，讓台灣的民主能順利與安穩的繼續向前走。