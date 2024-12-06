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「投資台灣三大方案」預計今年底落日，許多業者為了搶搭最後一班車，大量送件。投資台灣事務所近日通過13家企業擴大投資台灣，目前投資台灣三大方案已吸引1592家企業，超過2兆4,130億元投資，提前達到年底2.4兆元的目標。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1592家企業超過2.41兆元投資，預估創造15.5萬個本國就業機會。經濟部目標2019至2024年底要吸引2.4兆元，如今確定已順利提前達標。近日一口氣通過13家業者的投資案，後續還有48家企業排隊待審，可推測是業者為了趕在「投資台灣三大方案」今年底落日以前趕緊送出投資計畫，搶搭最後一班車。但經濟部過去已表示業者不用太緊張，目前已向行政院爭取台灣三大方案延續方案，預計延長至2027年底，其中把歡迎台商回台投資方案適用對象擴大至全球廠商，並鎖定半導體、AI、軍工、安控及通訊等五大信賴產業，預估可再吸引6000億元資金投資台灣。而投資台灣事務所5日及6日通過13家企業擴大投資台灣，包含中小企業方案的佳德建材、田屋科技、鑫日正工業、台灣精材、鴻勝化學、昱銘公司、全光武玻璃科技、欣德芮公司，台商回台方案的家碩科技、某金屬公司，以及根留企業方案的聯亞科技、順天堂藥廠、某鋼製品企業。這次亮點廠商包括，台灣電子氣體龍頭廠商聯亞科技，這次3度申請「根留台灣企業加速投資行動方案」，此次配合國內半導體廠的擴廠計畫，投資近57億元用於新廠房的興建與機器設備的擴增，並導入大數據分析技術、遠端監控中心以及其他智能化系統，以提升生產效率。核心業務為電子級溶劑及回收再製溶劑的製造與銷售的鴻勝化學為因應ESG趨勢及市場需求，將再投入近43億元於彰濱產業園區崙尾區新建「化學溶劑回收再利用產業園區」，開發新製程、增加產能及擴大回收處理規模，增強循環經濟動能。順天堂藥廠是科學中藥的製造與供應商，將投資於台中市西屯區工業區，興建智慧化新廠房及擴建產線，將採用 AI 藥材辨識與品質預測系統，及結合無人搬運技術提升生產效率。