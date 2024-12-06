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為了鼓勵事業單位設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施，勞動部提醒，114年第1期經費補助，自明（2025）年1/1到2/28為止受理申請，歡迎有意願申請的事業單位踴躍提出申請。勞動部表示，為了簡化事業單位申請流程，提供便捷服務，已於今年9/24修正發布「勞動部補助哺集乳室與托兒設施措施作業須知」，增訂事業單位得以線上方式提出補助申請。明年起有意願申請的事業單位，可以到企業托兒與哺（集）乳室資訊網填寫申請書表，並在1/1到2/28間以線上申請或掛號郵寄（以郵戳為憑），向事業單位所在地的地方主管機關提出申請。勞動部表示，設置員工哺（集）乳室最高補助新臺幣2萬元，新興建托兒設施，包含托嬰中心、幼兒園等，自明年起最高補助金額從300萬元提高到500萬元。另已設置托兒設施者，補助改善或更新費用每年最高50萬元，辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構，提供托兒津貼者，每年最高補助60萬元。勞動部表示，根據勞動福祉退休司統計，今年補助事業單位數，設置哺擠乳室有131家，提供托兒措施425家，托兒設施20家。明年將規劃8場次說明會，對於有意願設置托兒設施的事業單位，提供免費專家入場諮詢輔導，歡迎事業單位多加運用。