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韓國日前經歷短命戒嚴引發軒然大波，民進黨立院黨團在戒嚴第一時間發文挺戒嚴，雖然火速刪文，仍引發熱議，該事件甚至被韓國全官媒報導，卻不見民進黨為此道歉；粉專《政客爽》狠酸，「民進黨的愚蠢透過媒體讓所有韓國人都認識了」。粉專《政客爽》今（6）日在臉書發文表示，「恭喜民進黨再度讓世界看到台灣，『挺戒嚴文』南韓官媒全都報導」；粉專指出，韓聯社（類似台灣中央社）跟MBC（類似台灣老三台不是官媒）的新聞標題都是：「台灣執政黨在社交媒體上發布＂支持韓國戒嚴＂的文章後又刪除」。粉專表示，有趣的是，1987年7月15日中華民國台灣省宣布「解嚴」的時候，MBC當時是有報導的，諷刺的是37年後，台灣執政黨支持韓國「戒嚴」，MBC再度報導；YTN(韓國公視)的新聞標題是：「韓國國會被親北勢力掌控」……台灣執政黨支持戒嚴的社交媒體貼文引發風波。粉專分析，報導第一句話就特別註明我們執政黨說韓國國會被親北勢力掌控，「相信韓國人看完都會覺得這是什麼北七的政治分析。」粉專狠酸，「沒錯！民進黨的愚蠢透過媒體讓所有韓國人都認識了，這個台灣執政黨完全站在尹錫悅的視角去詮釋南韓的政治情勢，值得一提，民進黨到現在還是不道歉，就連南韓官媒都報導了也一樣，就算鬧了國際笑話、讓韓國人超不爽，那又怎樣？是有影響台灣選票嗎？沒關係，不影響40%的事情都沒關係，民進黨的尊嚴最重要，就不道歉，你韓國人能怎樣？嘻嘻～」