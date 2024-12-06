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▲安柏赫德（左）近年來落腳西班牙，已經有個3歲多的女兒歐娜。（圖／摘自IG）

▲安柏赫德只透露自己又要再當媽，卻沒說清楚孩子是怎麼孕育，生父又是誰。（圖／摘自IG）

兩年前強尼戴普與前妻安柏赫德大打誹謗官司戰，引起全球矚目，最後雖然雙方都要付給對方賠償金，安柏需要賠給強尼的金額是強尼需要賠償給她的快5倍，被視為強尼的大勝利。安柏此後移居西班牙，幾無新的演出邀約，連《水行俠2》上映時也未出來做宣傳。不過她近日宣告將再度當媽，還表示大女兒歐娜佩姬跟她自己都很興奮，外界好奇孩子是跟誰生、怎麼生？她並沒有給予更多的細節。強尼戴普原本是好萊塢片約不斷的天王巨星，結果被安柏在媒體投書中暗指為「家暴男」後，形象與事業都一落千丈，本來迪士尼出高價要請他主演《神鬼奇航6》，迅速取消計畫，他也被《怪獸與鄧不利多的秘密》換角，粉絲都為之憤慨，是安柏為陷害偶像的罪魁禍首。而華人區的影迷，則因為安柏曾在與強尼共眠的床上留下排泄物、令強尼火冒三丈，將此風波戲稱為「安屎之亂」，強尼不滿安柏破壞他的形象，堅持興訟為自己討回公道，過程中安柏幾乎被全球廣大的強尼戴普迷冷嘲熱諷到極致，法庭的判定結果更是對她相當不利，她也被認為「演藝生命已差不多死亡」。卻沒想到，她在娛樂界發展不下去，人生大轉向，現在即將當上兩個孩子的媽。安柏的公關人員對《時人》表示，因為此事都還在很早的階段，因此細節不願意透露太多，只能說安柏與3歲半的歐娜佩姬都很興奮。她似乎打定主意要在西班牙生活下去，而「回到好萊塢」已經不再是個選項了。