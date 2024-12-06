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▲黃筱雯(右)沒有因為自己未能獲得獎章而感到失落，相反，她為教練的獲獎感到無比自豪。(圖/記者廖聿偉攝)

113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮今(6)日隆重舉行，黃筱雯在世界拳擊總會（WBA）年終總決賽中，成功摘下女子54公斤級的金牌。而這場勝利對於黃筱雯而言，具有非凡的意義，因為她在巴黎奧運中曾因裁判誤判遺憾止步16強。而此次年終賽不僅是她走出失敗陰霾的證明，也是一個讓她驗收近幾個月移地訓練成果的機會。她補充道：「這場盛會讓我感受到了整個體育界的力量，無論是運動員還是教練，我們都是一個團隊，大家的榮耀都是彼此的榮耀。」年終賽後黃筱雯也曾分享心情：「在奧運失利後，這次年終賽對我來說是一個很大的鼓勵，證明了這幾個月來的努力沒有白費。」她感謝醫療團隊的支持，表示：「在賽前一周，我不小心弄傷了腳趾，當時真的非常擔心自己能不能參賽，但醫療團隊的即時治療讓我得以順利完成比賽，這次奪冠也是對他們最大的感謝。」在頒獎典禮上，黃筱雯也談到未來的計劃：「目前先以休養為主，預計休養1.5個月，再和教練商討明年的訓練及比賽安排。」她透露，明年將進行馬基地區的訓練和賽事，為2026年名古屋亞運和2028年洛杉磯奧運做準備。