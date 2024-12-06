113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮今(6)日隆重舉行，台灣拳擊女將黃筱雯因巴黎奧運爆冷失利，本次未能登上頒獎台，但她仍到現場給予獲獎選手祝褔，並激勵自己未來能再度站上典禮舞台。
黃筱雯在世界拳擊總會（WBA）年終總決賽中，成功摘下女子54公斤級的金牌。而這場勝利對於黃筱雯而言，具有非凡的意義，因為她在巴黎奧運中曾因裁判誤判遺憾止步16強。而此次年終賽不僅是她走出失敗陰霾的證明，也是一個讓她驗收近幾個月移地訓練成果的機會。
在國光體育獎章頒獎典禮現場，黃筱雯沒有因為自己未能獲得獎章而感到失落，相反，她為教練的獲獎感到無比自豪。她說：「今天是來恭喜教練的日子，看到教練站在領獎台上，我覺得非常開心。」
她補充道：「這場盛會讓我感受到了整個體育界的力量，無論是運動員還是教練，我們都是一個團隊，大家的榮耀都是彼此的榮耀。」
奧運失利低潮化作成長養分
年終賽後黃筱雯也曾分享心情：「在奧運失利後，這次年終賽對我來說是一個很大的鼓勵，證明了這幾個月來的努力沒有白費。」她感謝醫療團隊的支持，表示：「在賽前一周，我不小心弄傷了腳趾，當時真的非常擔心自己能不能參賽，但醫療團隊的即時治療讓我得以順利完成比賽，這次奪冠也是對他們最大的感謝。」
在頒獎典禮上，黃筱雯也談到未來的計劃：「目前先以休養為主，預計休養1.5個月，再和教練商討明年的訓練及比賽安排。」她透露，明年將進行馬基地區的訓練和賽事，為2026年名古屋亞運和2028年洛杉磯奧運做準備。
她表示：「今年雖然有失敗，也有成功，但這些都是成長的一部分。希望接下來能夠更加專注於訓練，繼續突破自我，再次為台灣爭光。」
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在國光體育獎章頒獎典禮現場，黃筱雯沒有因為自己未能獲得獎章而感到失落，相反，她為教練的獲獎感到無比自豪。她說：「今天是來恭喜教練的日子，看到教練站在領獎台上，我覺得非常開心。」
她補充道：「這場盛會讓我感受到了整個體育界的力量，無論是運動員還是教練，我們都是一個團隊，大家的榮耀都是彼此的榮耀。」
奧運失利低潮化作成長養分
年終賽後黃筱雯也曾分享心情：「在奧運失利後，這次年終賽對我來說是一個很大的鼓勵，證明了這幾個月來的努力沒有白費。」她感謝醫療團隊的支持，表示：「在賽前一周，我不小心弄傷了腳趾，當時真的非常擔心自己能不能參賽，但醫療團隊的即時治療讓我得以順利完成比賽，這次奪冠也是對他們最大的感謝。」
在頒獎典禮上，黃筱雯也談到未來的計劃：「目前先以休養為主，預計休養1.5個月，再和教練商討明年的訓練及比賽安排。」她透露，明年將進行馬基地區的訓練和賽事，為2026年名古屋亞運和2028年洛杉磯奧運做準備。
她表示：「今年雖然有失敗，也有成功，但這些都是成長的一部分。希望接下來能夠更加專注於訓練，繼續突破自我，再次為台灣爭光。」