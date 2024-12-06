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泰國碧差汶府（Phetchabun）12月5日發生一起滑翔傘比賽意外，58歲的中國籍參賽選手在比賽途中高空失控墜地，不幸身亡。這起事故讓當地滑翔運動的安全問題再次引發關注。目擊者表示，當時死者正在距地面約100至200公尺滑翔，滑翔傘突然失控旋轉，整個傘體包住他的身體，讓他無法操控，最後墜落在隆考區（Lomkao）一處民宅庭院，當場死亡。警方與救難人員獲報後趕赴現場，確認死者為58歲中國籍男子，當時他的遺體仍被滑翔傘纏繞，已無呼吸心跳。這場滑翔傘比賽起飛點設於碧差汶著名滑翔勝地普塔布克（Phu Thap Buek）山頂。該地風景秀麗、氣流穩定，吸引眾多滑翔傘愛好者。目前，泰國警方正在調查事故原因，並檢查比賽是否符合相關許可與安全規範。這並非泰國首次發生滑翔傘意外。去年9月，普吉島一名78歲外籍男子因強風導致滑翔傘失控，重傷送醫。同年，另一名警官在動力傘急轉彎時失去平衡墜地身亡。今年2月，普吉島一名中國籍女子在滑翔傘事故中受傷，她事後控訴業者未正確說明安全步驟，也未提供必要警告。