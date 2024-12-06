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台新金控連續第12年舉辦耶誕樹點燈，今（2024）年更在台新金與新光金臨時股東會通過2家金控合併案，並已向金管會送件之下，邀請新光金董事長魏寶生、新光人壽副董事長洪士琪等人出席。台新金總經理林維俊受訪時也透露，點燈除許下國泰民安的心願之外，也希望在主管機關指導下，併購案可以順利進行，亦會很積極與新光銀行工會溝通。台新金今年以「幸福樂園·新願成真」為主題，在台北市仁愛圓環打造夢幻聖誕樂園，巨型甜點燈飾搭配華麗旋轉木馬，與高達15公尺的認真永續聖誕樹，合體形成超夢幻打卡點。熱門的聖誕限定專屬優惠合作商戶也突破40家，除到店家消費享好康優惠外，同時聯合推出線上「掃點活動」，掃點就可抽台新POINTS，帶來溫暖甜蜜且別具意義的豪華聖誕祝福。雖然台新金董事長吳東亮因風寒未能出席，不過，吳東亮次子吳昕豪以台新銀行董事身分現身，他同時也是台新人壽副董事長。此外，台新金與新光金的「新新併」合併案已向金管會遞件，今日點燈也邀請新光金暨新光人壽董事長魏寶生、副董事長吳東明、新光人壽副董事長洪士琪、新光銀行董事長賴進淵、元富證券董事長陳俊宏，展現合併默契。台新金今日點燈現場還邀請仁愛國小弦樂團的聖誕組曲演奏及活力充沛的台北台新戰神啦啦隊（Taishin Wonders）表演，為一系列聖誕活動熱鬧拉開序幕，還有「聖誕限定快閃市集」吸引民眾駐足。沿著台新金總部大樓外，也設計了許多景點供民眾觀賞，包括以舊樹重製、有別以往的大型童話風聖誕樹、光廊的互動發光鍵盤及兒童樂園中常見的旋轉木馬，除了觀賞之外，民眾也可以互動體驗拍照打卡。同時，今年的聖誕活動持續秉持永續的精神，大量運用舊鐵件創新呈現不同以往的全新聖誕氛圍，除了材料上的再利用外，金控總部本身已執行綠電轉供及購買碳權抵銷碳排放量，真正以行動展現邁向永續決心。台新金總經理林維俊受訪時則透露，點燈除了許下國泰民安的心願之外，也希望在主管機關指導下，併購案可以順利進行，但不要去預測時間，真的就是跟主管好好溝通，「主管機關會給我們一些指導，該修改什麼，該做的我們都會努力去做」。至於與新光銀行工會溝通進度，林維俊說，前陣子主要是在等工會選出協商代表，現在協商代表選出來後，會很積極跟他們溝通，希望大家都能夠留下來一起努力，希望2家金控人力資源可以整合，能擁有最強人力資源，一起來為更大更好的金控努力，「工會不是問題，會誠懇與他們溝通」。對於明年股利政策，林維俊說，台新金今年截至11月每股稅後盈餘（EPS）有1.35元，加上未分配盈餘也可拿來分配，他強調，「相當有信心有非常有競爭力的股利，回報投資人及股東」，當然，方向上會朝多一點現金、少一點股票的方向，只是目前都還在規畫，等明年董事會通過後，會以多現金、少股票的方向去發展，具體的股利水準還是要等明年董事會通過。