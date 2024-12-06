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台灣知名雞排品牌「豪大大雞排」西進中國市場12年，今(6日)突然宣布，將在年底前關閉所有中國門市，撤出中國市場，消息一出，一度登上微博熱搜榜前三名。「正豪大大雞排」微信公眾號6日宣布，「各位豪粉們，再見了」，宣布上海新世界城店將於12月26日停止營業；正豪大大雞排品牌在中國大陸地區的所有門市將陸續於12月31日前閉店。香港、台灣及海外授權地區門市仍照常經營，歡迎大家前往惠顧。豪大大雞排起源於1992年台灣，之所以在中國會是「正豪大大雞排」，是因中國山寨猖獗，特別在名稱前加上「正」字，改為「正豪大大雞排」作為中國地區品牌名稱。撤出中國市場的消息一出，立刻登上微博熱搜，許多中國網友緬懷「正豪大大雞排」的比臉大雞排，「這一天還是來了，會有回來的那一天的，是嗎？」豪大大雞排則表示，「感恩這12年來的陪伴與支持，期待在未來某個時刻，能與大家再見」。