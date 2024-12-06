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▲台北元坤橄欖球俱樂部的領隊和元坤運動文創產業公司董事長杜元坤。（圖／元坤運動文創提供）

2024年台北元坤盃大專國際邀請賽預計本月28、29兩日於台北田徑場熱鬧開打，今年公開組除了國內五支球隊北市大、北醫大、台師大、台體大、長榮大學外，日本3強關西大學、拓殖大學與天理大學，其中拓殖大學是去年冠軍隊伍，天理大學則是日本目前最強勁旅。一般組則有台灣大學、陸軍官校、成功大學、國防大學，4支外隊分別是日本名古屋大學、韓國首爾大學、新加坡理工大學和新加坡管理大學，台灣大學去年擊敗新加坡理工大學稱霸一般組。杜元坤指出，台北元坤盃創辦於2020年，當時國內碰到新冠肺炎疫情，為了不讓國內學生球員沒了舞台而辦了這場賽事，經過前3年的努力奠定的基礎，去年開始邀請國外球隊，沒想到日本拓殖大學、關西大學和新坡理工大學來台打完比賽後無不稱讚，而且還幫我們廣為宣傳，今年還沒開始報名就有20多家國外學校詢問，最後決定除了去年3隊外，增加了日本天理大學、名古屋大學、韓國首爾大學以及新加坡管理大學，其中天理大學實力一流，提升了公開組的競爭強度。今天出席的國內球隊先後上台感謝杜元坤院長提供這麼好的舞台給他們，同時也讓他們能夠獲得與國外球隊交流的機會，他們將會全力以赴將冠軍獎盃留在台灣。尋求衛冕的台灣大學隊長、目前機械系大四生林頎衡表示，每學期了前三周比較輕鬆外，其他時間每堂課都要考試，每天晚上熬夜讀書，隔天一大早就要到球場練習，這是自我要求，更是身為隊長的責任，因此，有信心今年能完成二連霸。