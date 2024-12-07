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去年底才重新啟用的台南市立馬術場，上月底發生9隻流浪犬闖入咬死馬匹悲劇，造成3死2受傷，當中包含身價800萬元的德國品種馬術馬阿伯絲，事件在網路上引起熱議，也掀起愛狗人士與民眾論戰。其中1名陳姓愛媽控訴遭多位網友霸凌，昨（6）日前往台南地檢署按鈴控告8名網友涉及恐嚇、公然侮辱、違反個資法等，同時控告市長黃偉哲涉嫌瀆職。陳女在網路為浪犬護航，質疑業者申請上千萬元補助，保護馬兒的安全設備卻草率，才會導致悲劇發生，認為業者也有過失責任，「不要把責任都推給浪犬，因為狗不會說話，人的問題最大。」陳女以本名發表逆風言論，慘遭網友集體撻伐，甚至將她個資及住家地址公布出來，甚至還有不理性網友號召私下抓人，令陳女相當火大，昨日上午至台南地檢署按鈴申告，並提告8名網友涉及恐嚇、公然侮辱、違反個資法。此外，她也以黃偉哲未能充分監督台南市立親水公園、馬術場和台南市立馬術場官網平台，導致出現集體霸凌，甚至恐嚇、洩漏個資為由控其瀆職。台南市府表示，針對遊蕩犬處置及後續衍生問題，呼籲網友應回歸理性討論，不予認同洩漏個資、涉嫌恐嚇等行為，市府已建置遊蕩犬暫置區，並採訓練工作犬、鼓勵認養等方式積極處理；目前台南市立馬術場及其官網乃由市府委託民間經營管理，會請管理單位針對社群網站加強管理審視，避免觸法。