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法新社6日引述美國媒體報導，美國總統拜登(Joe Biden)正在考慮對多位著名人士進行預先赦免，這些名人可能面臨準總統川普(Donald Trump)即將上任的政府報復。在受到考慮接受這個歷史性赦免的人選當中，包括前白宮COVID-19(2019冠狀病毒疾病)特別顧問佛奇(Anthony Fauci)，及川普的激烈批評者、前共和黨議員麗茲．錢尼(Liz Cheney)。候任總統川普毫不掩飾他對批評者和那些他錯誤宣稱竊取了他2020年選舉勝利的人士進行報復的渴望。拜登已經與顧問討論了在他於1月20日離開白宮前，利用他的憲法權利保護性發佈預先赦免的可能性，甚至是針對尚未受到任何犯罪起訴的人士。這項討論最先由新聞網站Politico報導，隨後紐約時報(New York Times)、哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)和華盛頓郵報(Washington Post)也跟進報導，均引述了與此次討論接近的匿名消息人士。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre) 6日沒有證實這項報導，但表示拜登總統正在「審視其他特赦和減刑」。拜登1日改變立場，赦免了其子杭特(Hunter Biden)而引發爭議，杭特預計在本月因涉及槍枝購買和稅務犯罪而獲判刑。在第一次參議院彈劾川普時擔任領導委員的加州民主黨眾議員謝安達(Adam Schiff)，及退休將領密利(Mark Milley)可能也將獲得預先赦免，以保護他們免受川普報復。在川普第一個總統任期內擔任參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)主席的密利，後來告訴記者伍德華(Bob Woodward)，川普是「徹頭徹尾的法西斯份子」和「對這國家而言最危險的人」。謝安達回應這項報導表示，他將反對這項舉措。謝安達告訴美國媒體：「我不認為某種全面性赦免是個好主意，我將建議不要實行。」他並補充說，他已經向白宮傳達了這個立場。更多中央廣播電臺新聞