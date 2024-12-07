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▲林昱珉最好的變化球是時速76-79英里（約122-127公里）的大幅度滑曲球（slurve），這是一種很適合偷取好球的球路，但他還無法用這球誘使打者揮棒。（圖／記者葉政勳攝）

▲ 中華隊王牌投手林昱珉本屆12強賽繳出精彩表現，最終卻無緣賽會最佳投手，大聯盟記者Michael Clair直言林昱珉才是最佳投手。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

效力響尾蛇3A的台灣強投林昱珉，在今年的第三屆WBSC世界12強棒球賽擔任中華隊一號先發，帶領球隊登頂奪冠，被認為有機會挑戰大聯盟。不過近期FanGraphs網站釋出2025年響尾蛇的最新球探報告，林昱珉從去年的第11名下滑到第16名，該網站的球探點出他幾個問題，包括速球一般、但控球仍有待加強，以及投球動作不穩定等等質疑。林昱珉在這次12強賽大放異彩，也連帶提升外界對於他的評價，此前有美國媒體認為他不是沒有機會在2025年就升上大聯盟，不過根據FanGraphs的球探報告指出，林昱珉預期上大聯盟的時間應該是2026年。文中指出，林昱珉在2024年的表現非常值得讚賞，儘管這一年對他來說充滿挑戰和轉折。在4月底的一場比賽中，他因被界外球擊中臉部，導致下顎骨折和腦震盪，這讓他休息到6月才重返賽場。儘管如此，他仍然在賽季內完成了21場先發，投了超過100局，並在賽季末升上3A的里諾王牌隊（Reno Aces）。為了保持狀態，林昱珉在賽季結束後參加了亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League），為即將代表台灣出戰的世界棒球12強賽（Premier12）做好準備。在這場國際賽事中，中華隊表現超乎預期，一路挺進冠軍賽，對手是自2019年以來在國際比賽中未嘗敗績的日本武士隊（Samurai Japan）。在這場被譽為台灣棒球史上最重大的勝利中，林昱珉以先發投手身分出戰。他投了4局僅被擊出1支安打，和其他3名台灣投手聯手完封了日本隊。但接下來FanGraphs網站很直接的點出了林昱珉目前的問題，它指出這位台灣投手的的勇氣、自信和運動能力都是其亮點，但球威和控球能力還有進步的空間。並表示林昱珉的投球姿勢手臂的揮臂動作過長，讓他難以穩定重複做出一致的動作。「像林這樣球速在88-92英里（約142-148公里）的先發投手，如果要非常成功，通常需要極其精準的控球，但林的控球水準尚未達到頂尖。」林昱珉最好的變化球是時速76-79英里（約122-127公里）的大幅度滑曲球（slurve），這是一種很適合偷取好球的球路，但他還無法用這球誘使打者揮棒。另一種85-88英里（約137-142公里）的上飄型卡特球（cutter）和時速在80英里上下的變速球（changeup），林還未能完全掌控，這些球他常常未能穩定地投到想要的位置。不過，他4種擅長的球路，能搭配不同的球速和變化角度，能更多變地進攻打者。該網站表示，林昱珉身上還帶有許多「有趣」的潛力，而非即戰力。他距離可能暴露於規則五選秀（Rule 5 Draft）還有兩個賽季，因此短期內他會作為高層級的深度輪值資源，不會占用40人名單的位置。長遠來看，他應該可以成為球隊名單中穩定的第5號先發投手。