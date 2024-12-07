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▲林昱珉的曲球一直以來都是他的武器球，也是個人最好的縱向變化球種，12強賽轉速被測到有3400轉的質量。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲我國旅美好手林昱珉在這次WBSC世界12強棒球賽大放異彩，多元的球種以及在場上的霸氣，獲得好評，未來被認為很有機會挑戰大聯盟。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

我國旅美好手林昱珉在這次WBSC世界12強棒球賽大放異彩，多元的球種以及在場上的霸氣，獲得好評，未來被認為很有機會挑戰大聯盟。林昱珉的球速不算頂快，但他的變化球被不少球探給予高評價，林昱珉去年的球探報告顯示，其速球分數為45分，低於2023年棒球界的平均水準，但曲球55分、滑球50分、變速球60分、控球60分等變化球分數都不錯，因此雖然直球均速約落在90英哩，但林昱珉的變速球與滑球，有著頂級的垂直位移，不僅能讓打者揮空，更可以讓打者擊出滾地球。而最新出爐的Fangraphs網站球探報告則指出，林昱珉速球分數為30/40（後者為未來預期值）、曲球50/55、變速球40/50、卡特球40/50、控球40/45，至於他的直球均速則在約88-92英里，極速為95英里。該網站誇讚他擁有一顆時速76-79英里（約122-127公里）的大幅度滑曲球（Slurve），很適合偷好球數，但目前他還無法用這顆球誘使打者來揮棒，是其需要精進之處。實際上，林昱珉本人在受訪時也稱自己的曲球一直以來都是武器球，也是個人最好的縱向變化球種，12強賽轉速被測到有3400轉的質量。當然Fangraphs也點出林昱珉目前的一些問題，包括他速球球速並非頂快、但控球也非一流；以及揮臂過長，導致投球動作無法保持穩定等等，都可能影響他未來的發展。Slurve 是一種曲球（curveball）與滑球（slider）之間的混合型變化球。這類球路結合了曲球的垂直落差和滑球的水平橫移，形成兼具兩者特性的軌跡。Slurve球速比傳統曲球快，但比滑球慢；變化幅度比曲球小，但比滑球大，介於兩者之間，更難讓打者掌握和判斷。Slurve 是一種兼具速度與變化的球路，可以作為投手武器庫中的一項多功能選擇，尤其對於迷惑打者效果顯著。然而，由於它同時融合了曲球與滑球的特性，若控球或旋轉不夠精準，也可能被打者利用。大聯盟曲球一般速度落在 70 mph（約113公里/時）至 80 mph（約129公里/時）之間；滑球則速度約落在 80 mph 至 85 mph（約137公里/時）；Slurve通常落在 80 mph 左右。以向投手手套側下墜為主，有垂直也有水平運動，形成獨特的「曲滑交錯」軌跡。Slurve 的握法可以接近滑球或曲球，具靈活性。投手在製造旋轉時可能更偏向曲球的技巧，但投球的速度與力度接近滑球，因此使球具備明顯下墜及橫移效果。Johnny SainJim KaatGoose GossageKerry WoodSlurve 曾被當作滑球與曲球間無法明確定義的混合變化球之代稱。自 2023年 Statcast 系統引入新的球路分類（如 Slurve 與 Sweeper）後，Slurve 成為正式定義的球路。