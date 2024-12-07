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XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧因遭控洩密，4日從台中地檢署開完庭，北返途中在國道發生車禍，不幸身亡，網路上掀起一波「死因不單純」的陰謀論。最高檢察署表示已蒐集相關資料分案，6日早上請新竹地檢署指派成立專案小組，詳查車禍原因。對此，桃園市議員黃敬平爆料，疑似有人在臉書用陳梅慧的名字開設帳號，要去加她的好友。黃敬平6日在節目《關鍵時刻》表示，國道公路警察局第二大隊表示已經把6車的行車紀錄器都交給竹檢了，現在是偵查不公開，之所以交辦是因為一直有風聲在傳說，陳梅慧是不是事前就有收到警告了。黃敬平也說，10月7日時，陳梅慧就在臉書上發文，有人疑似在網路臉書上用她的名字開設帳號，要去加她的好友，她提醒大家留心，並特別強調自己沒有換帳號。黃敬平說，很多詐騙集團跟網路犯罪洗錢集團慣用的很老套的方式，會用臉書以及Line平台，將當事人好友加進來之後，再把當事人本身踢掉。