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▲紐約洋基隊明星外野手Juan SotoSoto的潛在合約可能超過大谷之前創下的10年總額7億美元（約合新台幣226億元），甚至可能達到「15年總額7.5億美元」的水平。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊對於今年冬季自由球員市場上的重磅球員、現年26歲的紐約洋基強打Juan Soto，態度轉趨消極。根據《每日郵報》報導，此操作策略上的轉變與大谷翔平有著很大關係，Soto的合約價碼不斷被炒高，目前傳出已上看7.5億美元（約合新台幣242億元），可能超過大谷翔平的合約總價，而道奇球團不希望因此損害大谷在隊內的地位和形象。Soto目前是多支球隊競相爭奪的對象，包括洋基、紅襪、藍鳥、大都會和道奇等隊伍。根據報導，Soto的潛在合約可能超過大谷之前創下的10年總額7億美元（約合新台幣226億元），甚至可能達到「15年總額7.5億美元」的水平。道奇起初被認為是Soto爭奪戰中的領先者之一，但由於Soto陣營的報價升高，他們的態度轉趨消極。內部人士透露：「道奇隊最初被認為是Soto爭奪戰中的領跑者，但他們不願意與Soto簽下超越大谷翔平合約總價的金額。」道奇隊將大谷視為隊史上最重要的球員之一，因此在涉及球員地位和薪資的操作時顯得特別謹慎，「球隊不想讓大谷翔平丟臉（顔に泥を塗る），他們相信翔平是他們簽下的最重要球員。」道奇在球隊內部文化和球員價值定位上，給予大谷翔平很高的評價，他的形象、在全球受歡迎的程度、以及投打雙棲的二刀流能力，都被球團所重視。在2024年為道奇奪下世界大賽冠軍後，已使大谷成為球隊的核心人物。Soto的高額合約可能會被解讀為對大谷的重要性不夠尊重，因此道奇可能選擇不積極參與。