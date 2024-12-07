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立法院會昨（6）日因國民黨突襲欲變更議程審查《選罷法》修正草案，藍綠爆發肢體衝突。其中，民進黨立委吳沛憶指控，陳玉珍外套下面只穿內衣，根本是故意的，「意圖製造性騷擾」。對此，陳玉珍昨日深夜直接在該貼文下方留言怒轟，「士可殺不可辱」、「如果我裡面沒有穿襯衫，我辭職下台！」，更限期要吳沛憶道歉否則開告。吳沛憶昨天在臉書貼出影片說，她第一時間看到還好心提醒陳玉珍要把衣服拉好，結果發現根本是故意的，「陳玉珍在外套下面只穿內衣，常識來看這並不是造型穿搭」，這到底是要做什麼？如果被洗成是民進黨男委員把衣服扯掉，一定會被說是性騷。怎料，陳玉珍昨晚深夜大怒，先是到吳沛憶臉書留言，「吳大立委，你敢不敢接受我公開的挑戰？！如果我裡面沒有穿襯衫，我辭職下台！如果我裡面有穿襯衫，換你辭職下台！政治人物講話，不能信口開河！」「我找到我的袖子有拉出來的影像了，吳沛憶這一種真的是非常愛造謠生事！公開栽贓！有什麼資格當國會議員！大家看我上面手的袖子是拉出來的」。陳玉珍也向媒體表示，自己已經在吳的臉書留言要求，看吳的敢不敢接受挑戰，如果吳說謊就辭立委，如果自己說謊自己辭立委。陳玉珍強調，要吳沛憶在一天內提出公開道歉，不然就要到地方法院對她提告，「當國會議員要懂得求證事實，不要信口開河，吳沛憶委員不是第一次不求證就誣蔑別人，根本不適合擔任國會議員」，更提到自己昨天已經在半夜委任好律師了。