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紐約洋基全力爭取自由球員Juan Soto回歸。根據大聯盟官網報導，洋基老闆Hal Steinbrenner已將留下Soto列為球隊休賽季的首要目標，並強調「我知道大家的期望是什麼。」Soto目前已吸引多支球隊爭奪，包括紐約大都會、波士頓紅襪、多倫多藍鳥與洛杉磯道奇等隊伍，部分報價甚至超過6億美元。未來是否會出現7億美元以上的天價合約，將取決於洋基、大都會及其他豪門球隊老闆。上個月，Steinbrenner與洋基球團高層在加州紐波特比奇的一家飯店會見Soto及經紀人Scott Boras，並向他表達洋基的重視與誠意，「我們向他保證，若選擇留在洋基，他將享有如Aaron Judge和Gerrit Cole一樣的自由且開放的環境。」Steinbrenner表示。據悉，Soto與洋基隊長「法官」Aaron Judge以及總教練Aaron Boone的關係相當親密，這也是洋基希望留下這位明星外野手的關鍵之一。「Soto非常享受在洋基的時光，但最終決定取決於他與家人是否認為這是最好的選擇，」Steinbrenner補充道。雖然簽回Soto是當前的首要任務，但洋基仍積極啟動「B計畫」，針對其他位置進行補強。球隊已與自由球員Corbin Burnes及Max Fried進行線上會議，並考慮安排參觀洋基體育場。此外，內野手Willy Adames也被列為潛在補強目標之一。Steinbrenner強調，無論Soto與否願意再披洋基戰袍，球隊都必須在內野、外野、先發輪值及牛棚方面持續增強，同時將薪資控制在3億100萬美元（約新台幣452億元）以下，以保持球隊運作的靈活性。