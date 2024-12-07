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▲「OPEN!大氣球遊行」在今日12月7日舉行，預計有20顆大氣球遊行齊飄揚。（圖／業者提供）

▲本此OPEN!大氣球遊行活動，統一7-ELEVEN獅特別安排在第四大隊，且遊行結束後17:00將在活動主舞台區舉辦台灣棒球英雄見面會。（圖／統一獅提供）

▲「OPEN!大氣球遊行」將於今天12月7日登場。（圖／業者提供）

▲「2024 OPEN! 大氣球遊行」交通管制圖（圖／取自2024 OPEN! 大氣球遊行官網）

高雄年度親子盛事又來了，第17屆「OPEN!大氣球遊行」將在今天12月7日的14:00登場，7-11表示今年將規劃20顆大氣球、20顆落地大氣球，更找來統一獅隊長陳傑憲等30位球員一同參與，《NOWnews》整理活動5大亮點、交通資訊、交通管制等一次看。高雄夢時代前12月7日的14:00登場7-ELEVEN指出，第17屆「OPEN!大氣球遊行」在12月7日周六舉辦，今年規劃包含「OPEN!家族成員、三麗鷗人氣明星、貓福珊迪、蛋黃哥、卡娜赫拉的小動物、史努比與查理布朗」等，共有20顆大氣球與20顆落地氣球一同亮相，其中包括近期人氣爆棚的超人力霸王、奧拉夫初登場。而統一獅×UNI GIRLS與吉祥物萊恩獅、球隊巴士也會加入大遊行隊伍。今年「OPEN!大氣球遊行」邀請到了全民隊長陳傑憲與統一7-ELEVEn獅球員潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟、教練林岳平以及熱情的Uni-Girls、 萊恩和盈盈於當天一同現身大遊行。統一7-ELEVEN獅特別安排在第四大隊，遊行結束後於17:00於活動主舞台區舉辦台灣棒球英雄見面會。適逢高雄女中建校100周年，今年活動將邀請雄女樂儀隊帶來精湛演出，同時全台串聯邀請北一女熱舞社、曾登日本高知夜來祭的新竹縣光明國小舞蹈團、霹靂舞好手等多元表演，將隨隊伍進行輪番登場。今年在12月7日、8日兩天限定，特別規劃來自日本橫濱售票場域「OPEN! Urban Sports Festival」，引進兒童跑酷運動表演與體驗，首度舉辦售票親子運動嘉年華。內容結合青少年3對3足球、雙人花式跳繩、U型滑板與運動明星見面會，還有霹靂舞大賽、歌手演出，每日票價349元可一票玩到底。12月7日、8日首次舉辦 「超人力霸王雅克 飛世優馬舞台秀2024高雄」，除了既有的超人、怪獸演出，特別安排今年最新超人ARC雅克演員飛世優馬，首次來台進行見面會，共5場售票表演秀，還有機會跟演員合影，一起化身超級英雄。高雄市政府提到，活動期間將加密捷運與輕軌的班次。捷運：搭乘到R6凱旋站輕軌： 搭乘到C4凱旋中華站、C5夢時代站，皆可步行到現場。交通局指出，活動會場周邊捷運、輕軌相當便捷，並將配合加開班次疏運，鼓勵參加民眾多加運用。現場不提供汽車停車位，時代大道、中華五路等路段因應遊行將啟動交通管制，請用路人提前改道。輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站將視人潮啟動車站管制，為避免久候，提醒民眾可多搭乘捷運並步行前往會場。交通局表示，時代大道全線及時代南一路、南二路北上部分路段將自12月3日（二）起陸續啟動交通管制；另外，為維持場域民眾安全，活動當日將於時代南一路、南二路、南三路、中華五路（光華四路至舊凱旋四路）、光華四路（西向，中山三路至中華五路）、成功二路（北上慢車道，時代大道至台糖加油站）分階段進行交通管制，請用路人配合改道。交通局提醒，由於本周末活動管制區域較大，周邊道路（成功二路、中華五路、中山三路 、正勤路及凱旋四路等）將有車多壅塞情形 ，建議用路人提前改道。一般汽機車均禁止進入管制區，屆時將加強周邊違規拖吊及取締。：為維護管制區內行人安全，時代大道周邊4處Youbike站點將配合管制暫停營運，請民眾於管制區外圍舊凱旋四路周邊站點借還。