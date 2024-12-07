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▲閔熙珍坦言，堅持自己的信念生活著很不容易，並承認這段時間很痛苦。（圖／閔熙珍 IG）

ADOR前代表閔熙珍11月20日宣布離職，並與HYBE解除股東合約，昨（6）日是她離職以後首度在公開場合露面，她表示，堅持信念生活很不容易也很痛苦，期許這場官司可以儘快結束，還說自己從一開始到現在說的都是實話，隨著時間的流逝，大家也會知道誰在說真話。綜合韓媒報導，閔熙珍昨日出席活動時表示，堅持自己的信念生活很不容易，很容易受到來自其他人的攻擊，且即便被造謠，也不能每次都用「這是謊言」來回應，因此她選擇承擔這些惡評，並透過行動來證明自己。閔熙珍在11月20日宣布已經卸下ADOR董事會理事的職務，並且與HYBE解除股東合約，目前雙方正在打官司，她表示自己從頭到尾說的都是實話，但人們只相信自己想相信的事情。閔熙珍還提到，自己在第一場記者會也說過同樣的話，但隨著時間過去，大家就會知道誰說的是實話。閔熙珍直言，雖然這不是自己可以掌控的，但還是希望訴訟可以早點結束，所有事情圓滿解決。她還坦言，這段時間非常痛苦，但必須學會忍耐，並且不斷提醒自己開始這場鬥爭的初衷，以及思考未來要做的事情，這樣才能挺住接下來的風波。