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台北市長蔣萬安今（7）日行程滿檔，一早先穿上建中制服參加126週年校慶，並喜滋滋透露妻子看到後的第一反應，就是說他「很帥」。針對中國桌球選手馬龍來訪，中山女高被對岸網友戲稱「盤絲洞」一事，蔣萬安則表示，「對於任何物化女性、貶低學生的言論，一定是反對而且譴責」；他並強調，這些爭議不會影響17日台北上海雙城論壇的舉行。台北市長蔣萬安今早穿著建中舊制服出席126週年校慶，與學弟們熱情互動，到台上致詞也非常簡短，全程僅花20秒鐘強調：「以前我在台下的時候，都希望台上的長官講越短越好。同學們！今天是慶祝建中的校慶，不是來聽我講話，所以建國中學生日快樂！」蔣萬安隨後赴北市青年局出席「臺北青年理想生活節」活動前受訪指出，早上出席建中校慶回到母校非常高興，尤其太太看到他穿舊制服時，「她覺得原來我高中穿制服的樣子很帥、很好看」，如果高中的時候就相識，可能當時就會交往。至於中國桌球選手馬龍訪中山女高，被中國網友戲稱為唐僧進盤絲洞等爭議，是否可能影響17日雙城論壇氣氛？蔣萬安則強調一事歸一事，「台灣的年輕人是非常成熟、獨立，而且有自信，也有思辨的能力，我們大家應該要對台灣年輕人有信心。我們對於任何物化女性、貶低學生的言論，一定是反對而且譴責。」他並表示，雙城論壇已經第15年舉辦，北市府一定秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，並依法、依規定、依照慣例要向中央陸委會申請，按照陸委會相關的規定舉辦。外傳雙城論壇延宕是因為雙方針對共機擾台等部分溝通？蔣萬安則說，雙城論壇有長期默契，「沒有這麼多曲折的劇情」。至於熱門陸劇《慶餘年》的演員張若昀、李沁這次是否會一同參與雙城論壇？蔣萬安則強調，目前還沒有收到相關訊息，「但是我們一定會依照相關的規定來進行申請，也一定會遵照中央的規定來辦理」。