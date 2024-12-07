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▲瓊瑤家屬今（7）日透過社群公布葬禮形式、時間及地點，將於11日上午11時開始，在陽明山進行「花葬」，並開放粉絲悼念「你們可以到此地送阿姨到人間的終點，並祝福她開啟新的旅程」。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

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知名作家瓊瑤（本名陳喆）以多篇言情小說、散文廣為人知，不料本月4日證實其在家中輕生過世，享年86歲，消息令各界震驚，今（7）日於瓊瑤臉書發文公告葬禮形式、時間及地點，表示不舉行公祭，僅進行簡單的家祭後隨即火化，並於11日在陽明山上選擇用「花葬」送走她最後一程，宣布將於11日在陽明山舉行，「阿姨知道你們有太多的不捨，太多來不及對她說的話。所以當她花葬時你們可以到此地送阿姨到人間的終點，並祝福她開啟新的旅程」，開放粉絲現場哀悼。事實上，瓊瑤早在2017年時，就透過一封公開信向後輩交代身後事，內容表示其過世最大的心願就是盡早火化，「採取花葬的方式，讓我歸於塵土」，也希望子孫後代不要用任何宗教的方式來悼念她，包含不發訃文、不公祭、不開追悼會、不做七，不燒紙，不設靈堂，不要出殯等，簡單家祭即可，她不需要「死後哀榮」，如今憾事發生，家屬也遵照瓊瑤遺願，讓她好好地走完最後一程。瓊瑤臉書全文（家屬代發）：阿姨最親愛的朋友們，希望你們已慢慢的放下了沉重的情緒，回歸日常的生活。這是阿姨生前最掛心你們的事。目前告別式的時間已定。遵囑 我們不舉行公祭，會在簡單的家祭後隨即火化，而後阿姨將長眠於陽明山臻善園。阿姨知道你們有太多的不捨，太多來不及對她說的話。所以當她花葬時你們可以到此地送阿姨到人間的終點，並祝福她開啟新的旅程。想要前來的朋友們，煩請詳讀以下1，時間：2024/12/11 11:00am～11:30am（根據火化時間，只能估計）2，地点：陽明山臻善園花葬區。3，請勿帶任何祭品，香火。花束。（園區規定）4，我們會為大家準備可以獻給阿姨的心意。5，因恐當日人群眾多，大家務必注意安全，保持當地環境清潔，離開時也還給大地一片乾乾淨淨。*再次提醒，網路各種不實資訊，大家請理性判斷，勿與之起舞。有關阿姨的任何相關資訊，日後還是會在此公佈。祝願大家身心安康，繼續前行！家屬 謹上 2024/12/07 1：40am