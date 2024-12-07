我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有遊客在武嶺席地而坐架桌打起麻將，讓臉書粉專「中橫路況交通資訊站」小編無言發文。（圖／翻攝自臉書粉專「中橫路況交通資訊站」）

▲4人原先是擠在武嶺亭觀景台角落，隨後才將麻將桌移到牌樓前，因此吸引大票路過遊客觀戰。（圖／翻攝自臉書粉專「中橫路況交通資訊站」）

合歡山武嶺是許多民眾追日出、上山觀景的熱門景點之一。而近日「中橫路況交通資訊站」小編竟發文指出，一名網友回報有遊客在武嶺亭前方「自摸、碰來碰去」，讓他嚇得趕緊打開即時影像查看，沒想到竟是4人席地而坐架桌打麻將，還吸引大票遊客圍觀，奇特畫面引來超過7千人朝聖笑喊：「武嶺盃雀神大賽！」臉書粉專「中橫路況交通資訊站」昨（6）日發文，小編表示收到網友私訊喊「好像有人在你的廟前…那個…」、「就是會一直自摸、碰來碰去的那個…」讓他驚慌地立刻打開即時影像查看，「然後就出現這個樣子惹。」對此，網友們全看傻，紛紛笑喊，「台灣目前最高（海拔）麻將大賽」、「看來下次就是慈善撲克王大賽了」、「自摸、碰來碰去，形容得很貼切」、「武嶺盃雀神大賽」、「原來這是一種鍛鍊」。也有人曝光後續，「還越來越多人。」，讓小編見狀超無言：「…」實際回看即時畫面，4人約從9時開始打麻將，原先是擠在武嶺亭觀景台角落，隨後才將麻將桌移到牌樓前，因此吸引大票路過遊客觀戰，4人打到快10時才停戰收桌。