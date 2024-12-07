▲立委楊瓊瓔兌現發放雞排諾言。首波在大雅永興宮舉行，每場限量150片雞排(圖／楊瓊瓔服務處提供2024.12.7)

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職棒中信兄弟象封王後，繼在台中主場洲際球場舉辦封王遊行後，立委楊瓊瓔兌現發放600片雞排諾言。首波發送活動今(7)日上午偕同議員分別於潭子潭水亭及大雅永興宮舉行，每場限量150片雞排，搭配2025年水果月曆發送，不到60分鐘秒殺一空，拿到雞排後當場開吃。楊瓊瓔表示，發雞排是分享兄弟象奪冠的喜悅，並預告後續將再安排神岡與后里場次，同樣各有150片雞排。楊瓊瓔「雞排+水果月曆」發送活動率先於潭子及大雅登場，每場限量150片雞排，許多人一早就到場排隊，還有人自備板凳卡位。拿到雞排的民眾迫不及待拍照上傳社群分享，並當場開吃，以慶祝中信兄弟奪冠，現場宛如小型嘉年華，氣氛歡樂。楊瓊瓔服務團隊透露，為了滿足鄉親的期待，委員親自挑選當地知名店家，現場發送的雞排外皮酥脆、肉質鮮嫩，再搭配每年備受好評的水果月曆，成為最吸睛的「慶祝封王組合」。2025年水果月曆以台灣當季盛產水果為主題，設計色彩鮮豔，美觀又實用。潭子場拔得頭籌的賴先生說，他凌晨4點就來排隊，中信兄弟封王就是要來點雞排，這活動太有誠意了，7點不到整個潭水亭廣場擠滿了排隊人潮。帶著雙胞胎孫子的阿嬤一口氣領到3片雞排，她說，每年我都特地來拿水果月曆，今年還加碼雞排，真的很棒。大雅林先生開心表示，9點半開始發送限量雞排及楊立委每年印製的水果月曆，他早上六點就到永興宮排隊，水果月曆不但實用，這次還能感受到慶祝中信兄弟象封王的熱鬧氛圍，八點不到現場已排成一條長龍超過200公尺。楊瓊瓔表示，發送雞排不僅是分享中信兄弟象奪冠的喜悅，也希望藉此讓更多人關注棒球運動，為各自支持的球隊加油。除了潭子和大雅，楊瓊瓔也預告，後續也將安排神岡與后里場次，同樣各有150片雞排，敬請期待。