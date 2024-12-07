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▲就算天空飄起綿綿細雨，仍澆不息粉絲熱情的心，已經有許多粉絲到場排隊。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲粉絲十分用心，特別穿上粉紅色衣服，希望能在點歌環節被周杰倫點到。（圖／記者吳翊緁拍攝）

天王周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會台北站進入第三天，《NOWnews今日新聞》記者實際走訪大巨蛋，就算天空飄起綿綿細雨，仍澆不息粉絲熱情的心，甚至還有20歲女大生當初在班上用手機搶票，成為全班唯二搶到票的人，不顧爸爸反對，和男友從高雄殺上台北，笑說雖然自己最愛的歌曲是〈聽爸爸的話〉，但還好沒有聽爸爸的話。儘管晚上6點才開演，卻已經有不少粉絲到現場排隊，女大生和男友從高雄趕上台北，為了周杰倫當天來回，女大生透露，她從小就跟著爸爸一起聽周杰倫的歌，最喜歡的歌是〈聽爸爸的話〉、〈聽媽媽的話〉，爸爸卻因為覺得門票太貴，拚命阻擋她來看演唱會，讓她忍不住笑說：「還好沒有真的聽爸爸的話。」女大生回憶當初搶票時，在學校同時有100多個人都在用手機搶，最後卻只有她和另一位女同學搶到，頓時興奮到當場尖叫，成為全場焦點，還被老師傻眼問：「妳是搶到了是不是？」沒想到還真是如此，好不容易搶到門票，難怪不顧爸爸反對，說什麼都要衝上台北。不僅如此，還有另一名33歲職業女性同樣從高雄上來，搶票時因為搶不到，一度心灰意冷，還好朋友超級罩，不但幫她搶到門票，甚至連住宿都幫忙訂好，讓她感動不已，她表示自己從國小時期就開始聽周杰倫專輯，上次看到周杰倫演唱會已經是10幾年前的「范特西世界巡迴演唱會」，因此這次特別期待，為了在點歌環節被周杰倫點到，她還特別穿上粉紅色的衣服，希望能被偶像看到，十分用心。