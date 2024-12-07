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▲粉絲舉著手機和筆電求票，表情十分無奈。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲隊伍從大巨蛋下沉式廣場一路排進室內，目測有15公尺長。（圖／記者吳翊緁拍攝）

天王周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會台北站進入倒數第二天，《NOWnews今日新聞》來到大巨蛋外，還是有不少買不到票的粉絲在外求票，依然不死心，儘管周杰倫晚間6點才開唱，有對才23、24歲的高顏值情侶為了周杰倫的周邊商品，中午就早早來排隊，仍然在隊伍偏後方的位置，女友陪著男友一起追星，閃瞎所有人。記者一出捷運站，就看到有對好兄弟舉著手機和筆電求票，他們無奈表示，昨天就已經來了，就是因為沒有求到票，今天才會再來，如果今天仍然沒有結果，明天也不會放棄。不僅如此，大巨蛋外面更是坐了一排沒有買到票，來現場做垂死掙扎的死衷粉絲，幾乎每個人都面露無奈，和其他可以入場聽演唱會的粉絲形成鮮明對比，幾家歡樂幾家愁。大巨蛋外頭就算逐漸開始下雨，現場的人只是越來越多，儘管距離開唱時間還早，現場粉絲為了周杰倫周邊商品已經大排長龍，從大巨蛋下沉式廣場一路排進室內，隊伍目測有15公尺長。記者訪問在隊伍中的高顏值情侶，男朋友表示，他從小就聽周杰倫的歌曲，還是在廣播電台聽到，覺得驚為天人，從此入坑，女朋友則是受到另一半影響，愛屋及烏，最近才開始聽周杰倫的歌曲，最期待在演唱會上聽到〈開不了口〉，陪著男朋友一起追星，閃瞎所有人。