第9屆馬祖北竿硬地超級馬拉松將於明年3月21日及3月22日在
馬祖北竿開跑，尋求衛冕的「最強市民跑者」李智群今先在「 硬在壁山GO硬RUN 12.5KM極速接力挑戰表演賽」小試身手， 最終以56分16秒擊敗由鄉長吳金平領銜四人接力隊的1小時18 分37秒。
北竿馬地形陡峻 李智群分享撇步
北竿硬地超級馬拉松的地形陡峻起伏多變，
加上當地的水泥地面堅硬，相較於一般柏油路賽道更無彈性， 考驗參賽者的體力和耐力，「最硬賽道」之名也因此聲名遠播。
經驗豐富的李智群昨攜手教練胡錦華，
在南竿舉行的超馬訓練營親身指導跑者， 也藉由實際操作讓選手了解路跑技巧，備戰明年的北竿超級馬拉松， 讓當地民眾獲益良多。
李智群今來到北竿化身「大魔王」
迎接鄉長吳金平與3名北高守備大隊在地軍人所組成的4人接力隊挑 戰，即使路跑賽事經驗豐富，但以1打4為另類挑戰，他笑說，「 一開始還做了很多模擬，可能全程都要追， 但跑第一棒的鄉長可能公務繁忙，有點承讓了。」
前年參加壁山組拿下第三名的吳金平今天擔當接力賽首棒，
即使早已熟悉當地賽道，他跑完也直呼：「不是很好，是很硬！」 他表示，很快就看不到李智群，自己就是盡力跑， 畢竟教練是職業等級，而吳金平明年將再次參加壁山組賽事， 這也是他最推薦的路線，他說，這邊坡度的挑戰性高，「 有一年肯亞選手來跑，也說很難。」
吳金平與北高守備大隊3位國軍弟兄共組接力隊，展現軍民一家的精
神，大家在完賽後也直呼過癮，擔當第二棒的陳先生說， 雖完全看不到李智群的車尾燈，「但被欺負地很開心。」他認為， 跑了很多場比賽，能在這裡比也算是難得回憶，「 我會推薦喜歡跑步的人來，因為真的太硬了。」
北竿今天當地細雨綿綿，氣溫約17度左右，
李智群認為溫度很適合跑步，但路線很硬，風勢也不小， 尤其是跑到芹壁路段時，「風大到帽子都快飛了。」他說，「 繞行完北竿一圈約12.5公里，得歷經不少上下坡， 爬升將近是101的高度，跑者要掌握配速真的很困難， 若碰到很陡的陡坡甚至也不用談配速， 所以要跑好的重點是監控好心率。」
李智群也給予參賽跑者建議，「爬坡能力是必須的，
尤其是肌力跟腿部力量，可以多爬樓梯、多跑山路， 也可以多一點登階訓練。」除了地形具挑戰性， 北竿當地的人文特色及美景也很值得一來， 李智群推薦可以到大坵島，有機會看到梅花鹿。
🟡第9屆北竿硬地馬拉松賽事資訊
📌北竿硬地馬拉松賽事組別：超級馬拉松組（50KM）、
超半程馬拉松組（25KM）、挑戰組（12.5KM）、壁山組（ 5KM）及休閒組
📌報名資訊：即日起至11月30日截止
📌賽事時間、地點：明年3月21日及3月22日，在
馬祖北竿開跑
📌報名連結https://bit.ly/9thbgum。
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北竿硬地超級馬拉松的地形陡峻起伏多變，
經驗豐富的李智群昨攜手教練胡錦華，
李智群今來到北竿化身「大魔王」
前年參加壁山組拿下第三名的吳金平今天擔當接力賽首棒，
吳金平與北高守備大隊3位國軍弟兄共組接力隊，展現軍民一家的精
北竿今天當地細雨綿綿，氣溫約17度左右，
李智群也給予參賽跑者建議，「爬坡能力是必須的，
🟡第9屆北竿硬地馬拉松賽事資訊
📌北竿硬地馬拉松賽事組別：超級馬拉松組（50KM）、
📌報名資訊：即日起至11月30日截止
📌賽事時間、地點：明年3月21日及3月22日，在
📌報名連結https://bit.ly/9thbgum。