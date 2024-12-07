台灣景點各式各樣，其中最受到外國人青睞的夜市系列，可以說是國外旅客必定要安排的行程之一，根據觀光署統計，有高達78%的國外旅客來台灣都會去逛夜市，那麼現在雙北最受到歡迎的夜市是哪個呢？《網路溫度計》就透過大數據分析，調查全台網路聲量最大話題的夜市，奪冠的是位於台北的「寧夏夜市」，但如果綜合整體表現，「士林夜市」才是冠軍，對比5年前的慘況，士林夜市已經浴火重生。
《網路溫度計DailyView》日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出全台灣討論度最高的十大雙北夜市，結果顯示，位於台北市大同區的「寧夏夜市」聲量奪冠，不過台北市士林區的士林夜市緊追在後；第三名則是台北市松山區的「饒河夜市」。
至於第四名至第十名依序分別為「新北永和區樂華夜市」、「台北中正區南機場夜市」、「台北大安區臨江夜市」、「新北板橋區湳雅夜市」、「台北萬華區艋舺夜市」、「台北大安區師大夜市」、「新北三重區三和夜市」。
寧夏夜市聲量奪冠！士林夜市整體表現更勝、重回神壇
然而雖然排行榜寧夏夜市奪下聲量冠軍，不過仔細看第二名的「士林夜市」其實差距非常小，且根據觀光署今年公佈數據，2023從國外來台灣遊玩的旅客有超過78%都去過夜市，其中第一名的士林夜市年約有240萬國際旅客到此造訪，佔比37.86％最多，第二名以及第三名分別是饒河夜市的28.61％、寧夏夜市16.75％。
以整體表現來說，士林夜市聲量第二、也成為國外旅客最愛逛夜市，可以說是雙北最具備人氣及話題的夜市。過去受到疫情以及陽明戲院拆除工程影響，網路上總是有許多「士林夜市沒落了」的相關討論，但近年在政府積極舉辦燈會、白晝之夜等活動，加上附近又有全台排名第三的兒童新樂園加持，士林夜市已經逐漸恢復過往榮景。
士林夜市擠滿人宣告復活！遊客揭最關鍵2點
至於士林夜市如何挺過沒落的低潮？許多遊客都指出跟「疫情」以及「坑殺觀光客攤販減少」有關，過去在2019年時，因為碰上疫情，導致沒有外國遊客前來，台灣人也沒有出門，導致店家倒一整排，紛紛貼出頂讓店面的廣告文宣，讓士林夜市即便在疫情之後因為店家銳減，吸引力相對減少。
不過後續人潮回流之後，士林夜市店家開始多元化，不僅老店撐過最難熬的疫情時代，許多新型小吃以及店家陸續進駐，讓夜市又熱鬧起來。另外則是坑殺觀光客攤販幾乎全部消失，秤斤賣超高價的水果、不透明化的小吃攤位全部取締要求改進，讓更多人願意再逛回士林夜市！如果說你的記憶還停留在士林夜市都沒人、攤販很少的印象，找個週末去逛一逛，也許你也會有所改觀哦！
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至於第四名至第十名依序分別為「新北永和區樂華夜市」、「台北中正區南機場夜市」、「台北大安區臨江夜市」、「新北板橋區湳雅夜市」、「台北萬華區艋舺夜市」、「台北大安區師大夜市」、「新北三重區三和夜市」。
寧夏夜市聲量奪冠！士林夜市整體表現更勝、重回神壇
然而雖然排行榜寧夏夜市奪下聲量冠軍，不過仔細看第二名的「士林夜市」其實差距非常小，且根據觀光署今年公佈數據，2023從國外來台灣遊玩的旅客有超過78%都去過夜市，其中第一名的士林夜市年約有240萬國際旅客到此造訪，佔比37.86％最多，第二名以及第三名分別是饒河夜市的28.61％、寧夏夜市16.75％。
以整體表現來說，士林夜市聲量第二、也成為國外旅客最愛逛夜市，可以說是雙北最具備人氣及話題的夜市。過去受到疫情以及陽明戲院拆除工程影響，網路上總是有許多「士林夜市沒落了」的相關討論，但近年在政府積極舉辦燈會、白晝之夜等活動，加上附近又有全台排名第三的兒童新樂園加持，士林夜市已經逐漸恢復過往榮景。
士林夜市擠滿人宣告復活！遊客揭最關鍵2點
至於士林夜市如何挺過沒落的低潮？許多遊客都指出跟「疫情」以及「坑殺觀光客攤販減少」有關，過去在2019年時，因為碰上疫情，導致沒有外國遊客前來，台灣人也沒有出門，導致店家倒一整排，紛紛貼出頂讓店面的廣告文宣，讓士林夜市即便在疫情之後因為店家銳減，吸引力相對減少。
不過後續人潮回流之後，士林夜市店家開始多元化，不僅老店撐過最難熬的疫情時代，許多新型小吃以及店家陸續進駐，讓夜市又熱鬧起來。另外則是坑殺觀光客攤販幾乎全部消失，秤斤賣超高價的水果、不透明化的小吃攤位全部取締要求改進，讓更多人願意再逛回士林夜市！如果說你的記憶還停留在士林夜市都沒人、攤販很少的印象，找個週末去逛一逛，也許你也會有所改觀哦！