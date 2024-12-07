我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《網路溫度計DailyView》日前公開輿情分析系統，調查雙北最高討論度的夜市排行，第一名由寧夏夜市拿下，士林夜市緊追在後。（圖/網路溫度計）

▲現在週六晚間的士林夜市，在巷弄較狹小的精華區域大東路、大南路交界處人潮眾多，跟過去冷清現況已經明顯不同。（圖／記者潘毅攝）

▲士林夜市對比5年前疫情的狀況已經慢慢恢復榮景，小巷弄內擠滿逛夜市的人潮。（圖／記者潘毅攝）

台灣景點各式各樣，其中最受到外國人青睞的夜市系列，可以說是國外旅客必定要安排的行程之一，根據觀光署統計，有高達78%的國外旅客來台灣都會去逛夜市，那麼現在雙北最受到歡迎的夜市是哪個呢？《網路溫度計》就透過大數據分析，《網路溫度計DailyView》日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出全台灣討論度最高的十大雙北夜市，結果顯示，然而雖然排行榜寧夏夜市奪下聲量冠軍，，第二名以及第三名分別是饒河夜市的28.61％、寧夏夜市16.75％。過去受到疫情以及陽明戲院拆除工程影響，網路上總是有許多「士林夜市沒落了」的相關討論，，過去在2019年時，因為碰上疫情，導致沒有外國遊客前來，台灣人也沒有出門，不過後續人潮回流之後，士林夜市店家開始多元化，不僅老店撐過最難熬的疫情時代，許多新型小吃以及店家陸續進駐，讓夜市又熱鬧起來。如果說你的記憶還停留在士林夜市都沒人、攤販很少的印象，找個週末去逛一逛，也許你也會有所改觀哦！