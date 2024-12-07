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▲「湖南味牛肉麵」除了牛肉麵，滷味拼盤其實更受到老饕推薦。（圖／記者葉盛耀攝）

▲湖南味牛肉麵的滷味，反而是這裡的主角。（圖／記者葉盛耀攝）

▲乾麵的調味簡單，應就是特製滷汁加上豬油，但是麵條煮得極好。（圖／記者葉盛耀攝）

在台中超過一甲子歷史的「湖南味牛肉麵」，裝潢簡單但是卻簡潔明亮，不僅在地人知曉這家店，甚至外縣市老饕都聞香而來，除了招牌牛肉麵，切盤滷味更是受到歡迎，尤其滷味更曾入選過2023年美食活動中「500盤」中獲得2盤。要來「湖南味牛肉麵」之前，許多在地人都特別叮囑要早點去，否則許多滷味就會售罄，果真這天12:30左右抵達店內，多項較平價的滷味如豆乾、海帶等都已經賣完，於是夾了單價較高的配料，果真滷味處理得相當好，醬油味雖然不重，但各式材料包含肥腸、牛肚、牛腱心等都有著很純粹乾淨的滋味，風味雖偏清淡，但吃得出各食材用料很新鮮，如果覺得不夠味，很建議另外加辣豆瓣醬或油潑辣子。另外，我們還點了乾拌麵，調味相當簡單，似乎就是滷味的滷汁再加上豬油。重點就是細麵條煮得很好，Q勁恰到好處，拌勻後品嚐噴香爽口，同樣也建議重口味者可以另外加辣渣與醋，就能有如同福州麵的獨有風味。這天吃完後約莫13:00，依舊看到現場高朋滿座，果真是台中當地人氣名店，不刻意強調重口味的定位，應該是許多在地人覺得常吃也不易膩的原因。湖南味牛肉麵地址：台中市西區華美街303-7號營業時間：11:00-14:00公休：週一