盧允瑞人生第一次來台，為了台灣粉絲展現十足親和力，今（7）日下午4點半結束《聽說》西門町記者會後，她看到粉絲要求簽名、比愛心、送信等要求來者不拒，記者也發現她無畏台灣低溫，穿著透膚的連身薄紗洋裝現身前台，到了後台才握住暖暖包受訪，由此可見她敬業的工作精神。
盧允瑞今年24歲，在2022年參演李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬等大咖主演的電視劇《我們的藍調時光》正式出道，她在劇中飾演全校第一的優等生房英珠，卻在18歲時未婚懷孕，成功詮釋因年紀輕輕懷孕而感到混亂的角色心境，表現獲得不少好評；也成功拿下韓版《聽說》女主角。
她今天跟導演趙宣浩來台宣傳電影《聽說》，除了下午的戶外記者會，也會出席今、明2日的《聽說》映後活動。盧允瑞稍早以灰色薄紗的洋裝示人，看到遠處粉絲想送信，她主動走向前收信，接受電子聯訪時，看到粉絲一直以唇語表示「比愛心」，盧允瑞趁空檔偷比，飯撒（粉絲福利）做好做滿；不僅如此，結束訪問後，周邊人潮爆衝並拿出盧允瑞的劇照、《聽說》海報、簽名板要求簽名，她也來著不拒簽好簽滿，經紀人也示意工作人員「不用擋粉絲」，讓盧允瑞簽好簽滿。
準備接受平訪時，盧允瑞冷到頻頻拿暖暖包搓手，才發現她是為了記者會拍照好看，忍受低溫穿著薄紗拍照，工作態度令人敬佩。
訪談過程，她與導演趙宣浩也有問必答，聊到韓版《聽說》改編時，把台版的姊妹角色對調原因，導演表示：「其實我不想更動太多原作的設定，但是考量到台、韓文化的不同，在韓國，負責肩負照顧家人角色，都是以姊姊比較自然，才為此做調整。」
聊到照顧人，盧允瑞有個高三的弟弟，而她在片中也是老大、要照顧妹妹，問及：「覺得自己是一個怎麼樣的姊姊？和電影裡一樣很照顧弟弟嗎？」盧允瑞瞪大雙眼驚嘆看著發問的記者：「怎麼知道（我有弟弟）！」接著表示：「我覺得我沒跟夏天（飾演角色）一樣厲害到犧牲奉獻，我的弟弟是升高三的考生，我有時候會用利誘的方式獎勵他，比方說考幾分就給獎勵，他保養品沒了的話，我也買會給他，是物質上的照顧。」
韓版《聽說》是翻拍自2009年由陳意涵、陳妍希、彭于晏主演的同名電影《聽說》，韓版故事講述龍俊（洪慶 飾）大學畢業後，因為沒有任何目標而感到苦惱，在母親的強迫下開始打工送便當的工作，沒想到卻遇見了他理想中的女孩夏天（盧允瑞 飾），發現她跟妹妹秋天（金珉周 飾）為聽障者，不過秋天努力為龍俊加油，希望他能和姊姊夏天好好發展。龍俊為了接近以手語說話的夏天，他努力去理解夏天想表達的話。就在龍俊以為和夏天變得親近時，夏天卻決定要遠離龍俊。韓版故事與台版的差異，差在「聽障奧運選手」的姊妹角色背景對調，台版是姊姊為聽障者。
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她今天跟導演趙宣浩來台宣傳電影《聽說》，除了下午的戶外記者會，也會出席今、明2日的《聽說》映後活動。盧允瑞稍早以灰色薄紗的洋裝示人，看到遠處粉絲想送信，她主動走向前收信，接受電子聯訪時，看到粉絲一直以唇語表示「比愛心」，盧允瑞趁空檔偷比，飯撒（粉絲福利）做好做滿；不僅如此，結束訪問後，周邊人潮爆衝並拿出盧允瑞的劇照、《聽說》海報、簽名板要求簽名，她也來著不拒簽好簽滿，經紀人也示意工作人員「不用擋粉絲」，讓盧允瑞簽好簽滿。
準備接受平訪時，盧允瑞冷到頻頻拿暖暖包搓手，才發現她是為了記者會拍照好看，忍受低溫穿著薄紗拍照，工作態度令人敬佩。
訪談過程，她與導演趙宣浩也有問必答，聊到韓版《聽說》改編時，把台版的姊妹角色對調原因，導演表示：「其實我不想更動太多原作的設定，但是考量到台、韓文化的不同，在韓國，負責肩負照顧家人角色，都是以姊姊比較自然，才為此做調整。」
聊到照顧人，盧允瑞有個高三的弟弟，而她在片中也是老大、要照顧妹妹，問及：「覺得自己是一個怎麼樣的姊姊？和電影裡一樣很照顧弟弟嗎？」盧允瑞瞪大雙眼驚嘆看著發問的記者：「怎麼知道（我有弟弟）！」接著表示：「我覺得我沒跟夏天（飾演角色）一樣厲害到犧牲奉獻，我的弟弟是升高三的考生，我有時候會用利誘的方式獎勵他，比方說考幾分就給獎勵，他保養品沒了的話，我也買會給他，是物質上的照顧。」
韓版《聽說》是翻拍自2009年由陳意涵、陳妍希、彭于晏主演的同名電影《聽說》，韓版故事講述龍俊（洪慶 飾）大學畢業後，因為沒有任何目標而感到苦惱，在母親的強迫下開始打工送便當的工作，沒想到卻遇見了他理想中的女孩夏天（盧允瑞 飾），發現她跟妹妹秋天（金珉周 飾）為聽障者，不過秋天努力為龍俊加油，希望他能和姊姊夏天好好發展。龍俊為了接近以手語說話的夏天，他努力去理解夏天想表達的話。就在龍俊以為和夏天變得親近時，夏天卻決定要遠離龍俊。韓版故事與台版的差異，差在「聽障奧運選手」的姊妹角色背景對調，台版是姊姊為聽障者。