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▲網友討論滿漢大餐、花雕雞麵這種有肉塊調理包的泡麵應該怎麼泡，貼文引起廣大迴響。（圖/記者張嘉哲攝）

▲記者也實際購買一碗滿漢大餐來實測「調理包加熱後放」的泡法，發現湯頭略有提升，而肉塊則是真的有變嫩。（圖/記者張嘉哲攝）

▲滿漢大餐如果是購買麻辣鍋口味的話，可以加入奶粉或者牛奶，湯頭直接升級成麻奶鍋！相當好吃。（圖/我愛全聯好物老實說）

台灣的泡麵款式百百種，有些是比較簡易型的泡麵，有些則是附有肉塊調理包的豪華型泡麵，像是老字號的滿漢大餐，台酒花雕雞等，那麼你知道這種有泡麵的調理包應該怎麼泡才會更好吃嗎？有網友在PTT貼文指出「在吃泡麵的時候，我個人是全部都丟下去直接倒入熱水」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「真的是這樣泡的，肉真的嫩很多！」而《NOWnews》記者過去在泡滿漢大餐時，總是先將調味包以及料理包一口氣倒入碗中，再加入熱水，靜待三分鐘之後，取下調理包並且倒入碗中並且攪拌均勻，，跟平常沒加熱時有差距。實際口感部分，除了這種簡易型的純滿漢大餐吃法，記者也私心推薦在網路上學到的滿漢大餐的神級吃法另外如果有閒暇的時間，其實滿漢大餐也可以拿來用煮的，下回如果大家吃膩滿漢大餐口味，也不妨換個烹煮手法多多嚐鮮囉！