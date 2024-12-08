台灣的泡麵款式百百種，有些是比較簡易型的泡麵，有些則是附有肉塊調理包的豪華型泡麵，像是老字號的滿漢大餐，台酒花雕雞等，那麼你知道這種有泡麵的調理包應該怎麼泡才會更好吃嗎？就有網友討論「大家都怎麼泡有調理包的泡麵？」結果許多內行人都指出正確步驟應該要「調理包最後倒入」，引起廣大迴響。
有網友在PTT貼文指出「在吃泡麵的時候，看到朋友把滿漢大餐的調理包放在碗上面加熱然後等到麵熟才倒進去，看了覺得很不解....有人也是這樣泡調理包泡麵的嗎？我個人是全部都丟下去直接倒入熱水」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的是這樣泡的沒錯，如果先倒調理包，你會發現很多精華都在袋子裡」、「調理包經過加熱之後，你會發現倒出來非常乾淨，裡面的油脂都會融入湯裡面喔」、「這樣泡調理包油脂會整個進到湯裡，肉塊也不會變老喔！」、「真的是這樣泡的，肉真的嫩很多！」
滿漢大餐正解泡法一堆人不知！實測肉塊變嫩、湯頭精華多升級
而《NOWnews》記者過去在泡滿漢大餐時，總是先將調味包以及料理包一口氣倒入碗中，再加入熱水，為了證實大家所說的「正解泡法」，因此購買一碗滿漢大餐來實測，先加入調味包及油包之後先倒入熱水，接著把調理包原封不動蓋在泡麵蓋上頭。
靜待三分鐘之後，取下調理包並且倒入碗中並且攪拌均勻，從倒出來調理包可以發現，經過加熱之後非常好倒，且能倒的非常乾淨，跟平常沒加熱時有差距。實際口感部分，湯頭升級感受因人而異，個人感覺僅略有提升，不過友人認為油脂香味提升不少；至於肉塊則真的變得比較嫩！不像先倒入浸泡在熱水中那樣乾柴，確實好吃很多。
滿漢大餐飄香超過40年！各種吃法一次收藏
除了這種簡易型的純滿漢大餐吃法，記者也私心推薦在網路上學到的滿漢大餐的神級吃法，如果愛吃滿漢大餐麻辣口味的民眾，可以在倒完熱水之後加入牛奶或者奶粉，同樣一起靜待三分鐘，香氣滿溢的「麻奶鍋牛肉麵」瞬間誕生，吃過一次保證你會愛上！
另外如果有閒暇的時間，其實滿漢大餐也可以拿來用煮的，先將麵體下鍋煮好備用之後，接著先炒自己想要的配料，例如肉片、海鮮、蔬菜等，炒熟後倒入調味包以及油包，加水拌炒，接著淋在麵體上，也成為另類不同的滿漢大餐吃法，又香又辣，也是吃過就會愛上。下回如果大家吃膩滿漢大餐口味，也不妨換個烹煮手法多多嚐鮮囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的是這樣泡的沒錯，如果先倒調理包，你會發現很多精華都在袋子裡」、「調理包經過加熱之後，你會發現倒出來非常乾淨，裡面的油脂都會融入湯裡面喔」、「這樣泡調理包油脂會整個進到湯裡，肉塊也不會變老喔！」、「真的是這樣泡的，肉真的嫩很多！」
滿漢大餐正解泡法一堆人不知！實測肉塊變嫩、湯頭精華多升級
而《NOWnews》記者過去在泡滿漢大餐時，總是先將調味包以及料理包一口氣倒入碗中，再加入熱水，為了證實大家所說的「正解泡法」，因此購買一碗滿漢大餐來實測，先加入調味包及油包之後先倒入熱水，接著把調理包原封不動蓋在泡麵蓋上頭。
靜待三分鐘之後，取下調理包並且倒入碗中並且攪拌均勻，從倒出來調理包可以發現，經過加熱之後非常好倒，且能倒的非常乾淨，跟平常沒加熱時有差距。實際口感部分，湯頭升級感受因人而異，個人感覺僅略有提升，不過友人認為油脂香味提升不少；至於肉塊則真的變得比較嫩！不像先倒入浸泡在熱水中那樣乾柴，確實好吃很多。
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除了這種簡易型的純滿漢大餐吃法，記者也私心推薦在網路上學到的滿漢大餐的神級吃法，如果愛吃滿漢大餐麻辣口味的民眾，可以在倒完熱水之後加入牛奶或者奶粉，同樣一起靜待三分鐘，香氣滿溢的「麻奶鍋牛肉麵」瞬間誕生，吃過一次保證你會愛上！
另外如果有閒暇的時間，其實滿漢大餐也可以拿來用煮的，先將麵體下鍋煮好備用之後，接著先炒自己想要的配料，例如肉片、海鮮、蔬菜等，炒熟後倒入調味包以及油包，加水拌炒，接著淋在麵體上，也成為另類不同的滿漢大餐吃法，又香又辣，也是吃過就會愛上。下回如果大家吃膩滿漢大餐口味，也不妨換個烹煮手法多多嚐鮮囉！