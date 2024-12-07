我是廣告 請繼續往下閱讀

▲受到東北季風影響，今晚至明日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

▲明天到週一清晨（8日、9日）受到東北季風影響，清晨水氣偏多，桃園以北、東半部、東南部有零星降雨。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署今（7）日晚間19時20分發布大雨特報，受到東北季風影響，今晚至明日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。另外，預報員張承傳也指出，明日至週一清晨水氣偏多，桃園以北、東半部、東南部有零星降雨，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨。◼️影響時間：7日晚間至8日◼️大雨：基隆北海岸（基隆市、新北市）中央氣象署預報員張承傳指出，明天到週一清晨（8日、9日）受到東北季風影響，清晨水氣偏多，桃園以北、東半部、東南部有零星降雨，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週一至下週三水氣較少，降雨地區剩下基隆北海岸、大臺北山區零星降雨，其他地區多雲到晴。週一（9日）清晨北台灣較冷，中部以北、北部會降到攝氏14度至15度，其他地區攝氏16度至17度，花東地區18度至19度，不過白天開始東北季風減弱，氣溫回升，下週二、下週三（10日至11日）東北季風較弱，北部、東北部高溫回到攝氏20度左右，中南部攝氏27度至28度。